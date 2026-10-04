Adidas donne 50 ME et un maillot classe à l'OM

Il est parti, ET ? A t-il empêche Man City de perdre en champions league ? Non. Donc quoi ?
Il faut un grand stade moderne et c’est sûrement pas le profil du parc des princes quoiqu’on fasse et,quoiqu’on dise qui,puisse remplir ces conditions.Bien sûr qu’il faudra;déménager;et,ça dérange les habitués mais ailleurs et surtout à LONDON c’était la même chose.
Qu'il s'éloigne il fait bien. On a ce qu'il faut
Sévère par rapport à ce qu’ils ont fait ???
Il a quand même le but à son débit,laisser RABIOT tranquille svp .
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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