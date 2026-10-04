Adidas donne 50 ME et un maillot classe à l'OM

Avec un an d'avance, Adidas va prendre le pouvoir à l'OM. Le futur équipementier du club phocéen a déjà son idée sur la future tenue marseillaise.

Avec une année d’avance sur le contrat initialement signé, Puma va laisser sa place à Adidas pour être l’équipementier officiel de l’OM en 2027. Un changement majeur pour un contrat qui rapporterait bien plus au club phocéen, alors que la collaboration avec la marque également allemande n’a jamais totalement convaincu. La marque aux trois bandes lâcherait 50 millions d’euros pour être présente sur le maillot de l’OM, soit presque deux fois plus que Puma.

Et le site toujours très bien renseigné Footy Headlines dévoile ce dimanche la future tenue de l’OM, alors que la saison 2026-2027 vient de débuter. Mais Adidas a visiblement travaillé bien en amont pour se réapproprier les couleurs du club provençal.

Sur cette nouvelle tenue domicile, qui n’est pour le moment qu’un aperçu de ce que sera le futur maillot, les changements sont majeurs. Le bleu est très clair, et le blanc est plus mis en valeur. Le retour des trois bandes sur les épaules permet de mettre en avant Adidas, qui a décidé de faire un col en V pour mettre en valeur ce nouveau maillot. Une tenue qui se veut volontairement rétro, alors qu’Adidas est un équipementier historique de l’OM. Et surtout, cela devrait plaire aux supporters, c’est le logo légendaire de l’OM avec « Droit au but » et le « M » qui superpose le « O » qui est apposé sur ce maillot.

L’ancien logo, l’ancien sponsor, les anciennes couleurs, Adidas compte bien faire du neuf avec du vieux pour préparer son retour grandeur nature à Marseille.