Grèce - Allemagne : les compos (20h45 sur L'Equipe Live Foot)

4e journée de la Ligue des Nations - Ligue A, Groupe 2 :

La compo de la Grèce : Tzolakis - Saliakas, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas - Masouras, Zafeiris, Kourbelis, Kyziridis - Ioannidis, Pavlidis.

La compo de l'Allemagne : Urbig - Treu, Anton, Thiaw, Raum - Karl, Pavlovic, Bischof, Scherhant - Wirtz, Burkardt.