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Grèce - Allemagne : les compos (20h45 sur L'Equipe Live Foot)

Ligue des Nations
parAlexis Rose
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4e journée de la Ligue des Nations - Ligue A, Groupe 2 :
La compo de la Grèce : Tzolakis - Saliakas, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas - Masouras, Zafeiris, Kourbelis, Kyziridis - Ioannidis, Pavlidis.
La compo de l'Allemagne : Urbig - Treu, Anton, Thiaw, Raum - Karl, Pavlovic, Bischof, Scherhant - Wirtz, Burkardt.

UEFA Nations League

04 octobre 2026 à 20:45
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PSG : Coup de théâtre pour le Parc des Princes

Il faut un grand stade moderne et c’est sûrement pas le profil du parc des princes quoiqu’on fasse et,quoiqu’on dise qui,puisse remplir ces conditions.Bien sûr qu’il faudra;déménager;et,ça dérange les habitués mais ailleurs et surtout à LONDON c’était la même chose.

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Qu'il s'éloigne il fait bien. On a ce qu'il faut

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Il a quand même le but à son débit,laisser RABIOT tranquille svp .

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Suite:du sacre du PSG,en champions ship c’est l’entraîneur Enrique qui ne supportait pas son,emprise et sa popularité c’est tout mais GIGIO reste un très grand gardien,.

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