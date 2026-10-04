Kroupi

PSG : Torres a signé, il ne veut plus venir

PSG
parHadrien Rivayrand
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L'été dernier, le PSG était notamment intéressé par le profil d'Eli Junior Kroupi. Le joueur de Bournemouth s'éloigne désormais du club de la capitale.
Le Paris Saint-Germain cherchait un nouvel attaquant l'été dernier, notamment après le départ de Gonçalo Ramos à l'AC Milan. Le club de la capitale a finalement mis la main sur Ferran Torres. L'international espagnol n'aura pas mis longtemps à s'adapter à sa nouvelle équipe. En plus de Torres, le Paris Saint-Germain avait également des vues sur Eli Junior Kroupi. Mais Bournemouth demandait trop d'argent pour les champions d'Europe, qui ont finalement préféré mettre le dossier de côté. Si l'ancien joueur de Lorient était très chaud à l'idée de rejoindre le PSG et d'évoluer sous les ordres de Luis Enrique, la situation aurait désormais bien changé.

Kroupi s'éloigne encore un peu plus du PSG 

Selon des informations relayées par Sport, Kroupi a désormais des doutes sur ses possibilités d'obtenir du temps de jeu au PSG depuis l'arrivée de Ferran Torres. Le club de la capitale n'a en plus plus d'urgence à recruter au poste de numéro 9. Le Barça pourrait en revanche avoir une belle carte à jouer et préparerait une offensive en 2027. Arsenal et Tottenham sont également dans le coup et disposent eux aussi d'arguments solides pour convaincre le jeune attaquant de les rejoindre.

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À noter que le dossier JJ Gabriel battrait également de l'aile au PSG. Le joueur serait encore indécis concernant son futur club, tandis que sa famille pousse pour le voir signer au FC Barcelone d'après la presse mancunienne. Les Catalans pourraient donc devenir des concurrents sérieux du Paris Saint-Germain sur ces deux dossiers. Luis Enrique n'a sans doute pas dit son dernier mot et pourrait également avoir d'autres profils en tête pour renforcer son équipe dans les prochaines semaines. Le PSG devra donc rapidement se positionner s'il ne veut pas voir plusieurs de ses pistes lui échapper.
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Il faut un grand stade moderne et c’est sûrement pas le profil du parc des princes quoiqu’on fasse et,quoiqu’on dise qui,puisse remplir ces conditions.Bien sûr qu’il faudra;déménager;et,ça dérange les habitués mais ailleurs et surtout à LONDON c’était la même chose.

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