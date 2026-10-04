Le FC Séville remercie l'OL

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OL
parHadrien Rivayrand
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L'été dernier, l'OL était tout proche de recruter Youssouf Fofana en provenance de l'AC Milan. Finalement, le milieu de terrain français a rejoint les rangs du FC Séville.
L'OL aurait pu apporter encore plus d'expérience à son milieu de terrain cet été lors du mercato. Les Gones avaient trouvé un accord total avec l'AC Milan et Youssouf Fofana pour une arrivée de l'international français. Problème : pour que l'ancien Monégasque signe, il aurait fallu trouver une porte de sortie à Nicolas Tagliafico, ce qui n'a finalement pas été le cas. Youssouf Fofana a donc rejoint les rangs du FC Séville, ravi d'avoir pu mettre la main sur un joueur de ce niveau.

Le FC Séville n'en revient pas 

Ces dernières heures, lors d'un entretien avec la Cadena COPE, Luis Garcia Plaza, entraîneur de l'équipe andalouse, a fait part de sa satisfaction d'avoir pu recruter Fofana, pourtant longtemps promis à l'OL :
« C'était inespéré pour nous, il nous apporte beaucoup de qualité. Nous n'avons jamais pensé pouvoir le recruter, mais je vais vous raconter comment ça s'est passé.
Il était 22h30 et j'étais au club. Fofana allait à l'Olympique Lyonnais et il y a eu un problème là-bas. Je ne sais pas si cela concernait l'heure d'inscription ou quelque chose comme ça, mais ils n'ont pas pu l'inscrire et on nous l'a proposé. Nous avons offert toute la marge salariale que nous avions et nous l'avons recruté. »

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Dommage pour l'OL donc dans ce dossier... Youssouf Fofana a signé à Séville jusqu'à la fin de la saison et aucune option d'achat n'est actuellement incluse dans son contrat. Son objectif est de monter en puissance, avec l'idée de retrouver prochainement le groupe de l'équipe de France. À 27 ans, l'ancien joueur de l'AS Monaco ne veut plus perdre de temps et souhaite privilégier les expériences au cours desquelles il pourra bénéficier d'un temps de jeu conséquent.
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