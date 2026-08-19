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Officiel : L'AC Milan paie 65 ME pour Diego Moreira

Serie A19 août , 22:16
parCorentin Facy
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L’AC Milan a officialisé ce mercredi soir la signature de l’ailier belge de 22 ans Diego Moreira en provenance de Strasbourg. Le club lombard a cassé sa tirelire pour s’offrir l’ancien de l’OL et de Chelsea en payant 45 millions d’euros plus 20 millions d’euros de bonus.
« L'AC Milan a annoncé aujourd'hui la signature de Diego Moreira en provenance du RC Strasbourg (…) Durant la saison 2023/24, il a également représenté l'Olympique Lyonnais avant de rejoindre définitivement le RC Strasbourg à l'été 2024. En Alsace, il s'est progressivement imposé comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs du football français, faisant étalage de sa vitesse, de sa qualité technique et de sa polyvalence tactique. Sur la scène internationale, Diego Moreira a représenté le Portugal dans les catégories de jeunes jusqu'aux moins de 21 ans, notamment lors du Championnat d'Europe Espoirs de l'UEFA 2023. Depuis 2025, il évolue en équipe nationale A de Belgique, ayant fait ses débuts lors des qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 avant de participer à cette compétition. L'AC Milan souhaite la bienvenue à Diego et lui souhaite beaucoup de succès, tant individuellement qu'avec l'équipe, sous le maillot rossoneri » écrit le club milanais sur son site officiel.
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Sulc ou Fofana, l'OL obligé d'en sacrifier un

Je pense totalement l'inverse justement. En poste dailer on a himbert, boudache, nuamah, Duranville et hamdani. Sulc a un profils a part et special, en etant 9.5 ou 10. On en a pas deux avec ce profils. Et la saison quil fait lannee derniere lui offre le totem

Sulc ou Fofana, l'OL obligé d'en sacrifier un

Ah bon ? Il se faisait surtout découper à chaque match en toute impunité.

Officiel : L'AC Milan paie 65 ME pour Diego Moreira

65M ???? Dingue

Officiel : L'AC Milan paie 65 ME pour Diego Moreira

Incompréhensible... Dans un an, il devra trouver du temps de jeu ailleurs, et ira faire un prêt.

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