TV ‍: OM - Rennes, à quelle heure et sur quelle chaîne ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Dans une bonne dynamique après leurs qualifications pour la phase finale de l’Europa League jeudi, l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais vont s’affronter en Ligue 1 avec l’objectif de remonter au classement.

Quelle heure pour OM – Rennes ?

Le match entre Marseille et Rennes aurait dû être un choc de haut de tableau entre deux formations jouant le podium, sauf que pour l’instant, l’OM et le SRFC sont très loin de leurs buts initiaux. C’est donc avec l’objectif de revenir dans le haut du classement que les deux clubs européens vont se battre. Cette rencontre se jouera ce dimanche 3 décembre à 20h45 au Stade Vélodrome. L’arbitre sera Willy Delajod.

Sur quelle chaîne suivre OM – Rennes ?

Comme chaque grande affiche du dimanche soir, ce match entre l’OM et le Stade Rennais sera diffusé sur Amazon Prime Vidéo. Les commentaires seront assurés par Smail Bouabdellah et Jérôme Alonzo, Vincent Petitpez sera en bord terrain, alors que la présentation sera effectuée par Thibault Le Rol et Jimmy Briand.

OM / Rennes ce dimanche à 20h45 sur Prime Video.

Commentaires : @SmaBouabdellah et Jérôme Alonzo

Bord terrain : @VincentPetitpez

Présentation : @ThibaultLeRol, avec Jimmy Briand pic.twitter.com/Rvbwhyys8I — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) December 1, 2023

Les compos probables de OM – Rennes :

Vainqueur de l’Ajax jeudi (4-3) et qualifié pour la phase finale de l’Europa League, Marseille a beaucoup plus de mal en L1. Douzième avec 14 points, soit trois d’avance sur la zone rouge et surtout dix de retard sur le podium, Marseille se doit de retrouver la victoire en championnat. Incapable de gagner en L1 depuis début octobre, l’OM devra donc retrouver son efficacité face à Rennes. Pour ce match, Gennaro Gattuso sera privé de Rongier et Gueye, alors que Correa est incertain.

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Clauss, Mbemba, Gigot, Lodi - Kondogbia, Veretout - Ndiaye, Harit, Sarr - Aubameyang.

Rennes retrouve des couleurs depuis le retour de Julien Stéphan. Vainqueur de Reims la semaine passée (3-1), le SRFC a validé sa bonne campagne en Europa League jeudi contre Haifa (3-0) en prenant son ticket pour la phase finale. Désormais, Rennes souhaite réintégrer la première partie de tableau de L1. Dixième avec huit points de retard sur le Top 5, le SRFC ne doit plus perdre de points en route pour remplir ses objectifs. Mais pour continuer sa marche en avant, le club breton va devoir battre l’OM au Vélodrome. Une mission que Stéphan devra réaliser sans Doué, blessé.

La compo probable de Rennes : Mandanda - Omari, Belocian, Theate - Bourigeaud, Le Fée, Matic, Truffert - Gouiri, Kalimuendo, Terrier.