TV ‍: OM - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne voir le Classique ‍?

Par Alexis Rose

Même si l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain ne se disputent pas le titre de champion de France, le Classique de la Ligue 1 reste un match à part dans une saison, surtout au Vélodrome.

Quelle heure pour OM – PSG ?

Durant ce week-end de Pâques, le Stade Vélodrome va probablement battre son record d’affluence. Preuve que ce Classique entre Marseille et Paris fait toujours autant rêver les suiveurs du football français. Ce bouillant OM-PSG se jouera en tout cas ce dimanche 31 mars à 20h45 au Vélodrome. L’arbitre sera Benoît Bastien.

Sur quelle chaîne suivre OM – PSG ?

Faisant partie des meilleurs matchs de la saison en Ligue 1, ce Classique entre l’OM et le PSG sera bien entendu diffusé sur l’antenne d’Amazon Prime Vidéo. Sur le Pass Ligue 1, les commentaires seront assurés par Smaïl Bouabdellah et Benoît Cheyrou. David Aiello sera en bord terrain, alors que la présentation sera effectuée par Thibault Le Rol, Jérôme Alonzo et Edouard Cissé, deux anciens joueurs des deux clubs rivaux.

Les compos probables de OM – PSG :

Après avoir connu un sérieux coup d’arrêt avant la trêve internationale, entre une défaite sans conséquence en Europa League contre Villarreal (1-3) et un revers beaucoup plus néfaste en L1 face à Rennes (0-2), l’OM se doit de relancer la machine en championnat pour continuer à croire au Top 4. Désormais septième, à quatre points de Lille, Marseille doit faire un résultat à domicile contre Paris pour s’offrir une grosse fin de saison. Mais lors de ce match, Jean-Louis Gasset sera privé de nombreux joueurs, comme les blessés de longue date tels que Rongier, Murillo ou Nadir, mais aussi les forfaits plus récents à l’image de Clauss, Sarr, Meïté ou Onana. Par conséquent, l’entraîneur marseillais va bricoler pour trouver un onze de départ cohérent.

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Mbemba, Gigot, Balerdi, Merlin - Gueye, Kondogbia, Veretout - Ndiaye, Aubameyang, Harit.

Inarrêtable et invaincu depuis novembre dernier, le PSG va entrer dans le vif du sujet de sa saison. Et quoi de mieux qu’un Classique du côté de Marseille pour relancer la machine de la meilleure des façons après une trêve internationale ? Très solide leader de la L1 avec plus de dix points d’avance, le PSG fera tout pour battre son rival historique. Mais avec la demi-finale de Coupe de France qui s’annonce face à Rennes mercredi prochain au Parc, Luis Enrique pourrait bien faire un peu tourner contre l’OM, en mettant par exemple Mbappé sur le banc ? À noter que Barcola est absent.



La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez, Nuno Mendes - Zaire Emery, Vitinha, Ruiz - Dembélé, Kolo Muani, Mbappé.