TV ‍: OL - Le Havre, sur quelle chaîne et à quelle heure ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Sans coach principal, entre la mise à pied de Laurent Blanc et la future arrivée de Fabio Grosso, l’Olympique Lyonnais va tenter de lancer (enfin) sa saison à domicile contre Le Havre.

Quelle heure pour OL – Le Havre ?

En ce début de saison, rien ne va droit à Lyon. Dernier du classement avec un seul point pris en quatre matchs, l’OL traverse une crise. C’est donc avec l’objectif de relancer la machine après un été compliqué que Lyon va recevoir Le Havre dans un Groupama Stadium qui s’annonce tendu. Cette rencontre se jouera ce dimanche 17 septembre à 20h45, elle sera arbitrée par Benoît Bastien.

Sur quelle chaîne suivre OL – Le Havre ?

Malgré un début de championnat très décevant, l’OL reste un club important du championnat de France. Et ce n’est pas pour rien que Lyon est encore à l’affiche du grand match du dimanche soir. Même si les Gones profitent des matchs européens à venir pour le PSG et l’OM, Lyon sera donc mis en avant face au Havre sur l’antenne d’Amazon Prime Vidéo. Les commentaires seront assurés par Smail Bouabdellah et Benoit Cheyrou. Vincent Petitpez sera en bord terrain, alors que la présentation sera assurée par Thibault Le Rol et Frédéric Piquionne.



OL – Le Havre ce dimanche à 20h45 pour la J5 de L1.

Commentaires : @SmaBouabdellah et Benoit Cheyrou

Bord terrain : @VincentPetitpez

Présentateur : @ThibaultLeRol, avec @fredpiqoff pic.twitter.com/MrVgoaDyff — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) September 13, 2023

Les compos probables de OL – Le Havre :

Un point pris sur douze possibles, le bilan de l’OL sur le début de saison est catastrophique. Dernier de L1 avec seulement trois buts marqués, Lyon voit déjà ses concurrents pour les places européens s’éloigner. Autant dire que les Gones n’ont déjà plus le droit à l’erreur face au Havre, un promu de L2 qui va jouer le maintien. Pour ce match, Jean-François Vulliez, l’entraîneur intérimaire du week-end en attendant la nomination de Fabio Grosso, sera juste privé de Lovren.

La compo probable de l’OL : Lopes - Mata, Diomande, Caleta Car, Tagliafico - Tolisso, Caqueret, Lepenant - Nuamah, Lacazette, Cherki.

Monté de L2 après une brillante saison dernière, Le Havre a plutôt bien réussi son départ, grâce notamment à une belle victoire contre Lorient (3-0) avant la trêve internationale. Autant dire que le HAC débarquera à Lyon sans pression et avec la volonté de bien faire les choses. Surtout que pour cette affiche, Luka Elsner aura un groupe fourni, sans Targhalline ou Casimir.

La compo probable du Havre : Desmas - Salmier, Sangante, Lloris, Operi - Touré, Kechta - Nego, Kuzyaev, Alioui - Logbo.