OL-OM : Le choix du cœur, Valbuena vote Marseille !

Dans : Ligue 1.

Le choc entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille approche et à vrai dire, il est quasiment impossible de savoir qui est favori.

Et pour cause, les équipes d’André Villas-Boas et de Rudi Garcia réalisent un début de saison terriblement décevant. Malheur au vaincu dans ce sommet, dans la mesure où une défaite plongerait automatiquement la formation perdante dans une crise sportive dès le début de la saison. Et s’il est difficile d’établir un pronostic pour ce match tant le niveau des deux équipes semble proche, Mathieu Valbuena, qui a porté les couleurs des deux clubs durant sa carrière, s’est mouillé dans les colonnes de La Provence.

S’il voit objectivement un match nul spectaculaire entre Lyon et Marseille au Groupama Stadium, l’ancien milieu offensif de Libourne aimerait que la balance penche du côté de l’Olympique de Marseille, un club qu’il retrouvera cette saison en Ligue des Champions avec l’Olympiakos. « Je ne vois aucune équipe se détacher vraiment. Le début de match fera la différence à mon avis. Un pronostic ? En étant objectif, je pense qu'il y aura 2-2, mon côté fan me fait dire que l'OM gagnera 2-1. Mais il y aura des buts » a promis Mathieu Valbuena, pour qui le spectacle sera au rendez-vous ce dimanche soir entre Lyon et Marseille. Chose sur laquelle beaucoup de consultant doutent en raison du jeu peu attractif des deux équipes depuis le début de la saison. Le week-end dernier encore, l’OL et l’OM ont cruellement déçu, respectivement face au FC Lorient et contre Metz, avec de tristes matchs nuls à la clé (1-1). Pour les deux équipes, il faudra montrer un autre visage ce dimanche soir à Décines…