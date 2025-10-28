TV : Pierre Ménès sauveur du Canal Football Club ?

Les audiences du Canal Football Club sont en chute libre, à tel point que l’émission de la chaîne cryptée se retrouve menacée. Un déclin qui a démarré depuis le départ de Pierre Ménès.

Les audiences du Canal Football Club n’ont jamais été aussi basses . Dimanche dernier, l’émission de la chaîne cryptée a rassemblé seulement 171.000 téléspectateurs en moyenne, soit une part d’audience de 0,9% entre 19h30 et 20h20. Un score historiquement faible pour le CFC, qui paie au prix fort le manque d’images de la Ligue 1 mais aussi le départ d’un consultant vedette qui a fait le succès de l’émission par le passé en la personne de Pierre Ménès.

C’est en tout cas l’avis de notre confrère Sébastien Vidal, lequel a partagé sur X son analyse sur les raisons du fiasco du Canal Football Club. Pour lui, le départ de l’ancien sniper de l’émission a fait un mal terrible au programme présenté par Hervé Mathoux et seul le retour d’une personnalité à fort caractère peut sauver le CFC. « Rien de bien étonnant malheureusement. Ne plus avoir la Ligue 1 impacte fortement les audiences. Plus que Canal + ne l’imaginait à mon avis » regrette d’abord Sébastien Vidal sur son compte X, avant de poursuivre.

Il manque un Pierre Ménès au CFC

« Si on ajoute à cela l’accès via TNT qui n’est plus et des invités un cran moins prestigieux, ça donne ça. Et soyons honnêtes, beaucoup aimait le CFC pour l’irrévérence de @PierreMenes qui contrastait avec le reste des gens autour de la table. Espérons que l’émission trouve une formule plus attirante à l’avenir » est convaincu le journaliste, pour qui un retour de Pierre Ménès pourrait permettre à l’émission de retrouver un second souffle. Un scénario qui a toutefois peu de chances (voire aucune) de se concrétiser, l’ancien journaliste de Canal+ ayant confirmé sur X au cours des dernières heures que l’émission appartenait à son passé et qu’un retour n’était par conséquent pas à l’ordre du jour.