TV ‍: Les abonnements en hausse, DAZN reprend confiance

Très critiqué pour ses tarifs, DAZN campe sur ses positions. Le principal diffuseur de la Ligue 1 assume ses choix et constate même une augmentation du nombre d’abonnés.

Après trois journées de Ligue 1, les critiques ne faiblissent pas. Les amateurs du championnat français continuent de pester contre les tarifs de DAZN. Le principal diffuseur de la compétition, qui retransmet huit matchs sur neuf par journée, propose un abonnement à 29,99 euros par mois avec un engagement d’un an, ou à 39,99 euros sans cette condition. Des prix tout à fait acceptables pour le PDG de la plateforme Brice Daumin.

« Si on regarde l’évolution de l’accès à la Ligue 1, et Libération en a fait un article très détaillé, le prix n’a fait que baisser. La conclusion de cet article, c’est que DAZN, avec une offre à 29,99 euros, même en faisant l’addition de beIN Sports à 15 euros par mois, ce n’est pas plus cher que ce qui a existé auparavant, a souligné le dirigeant dans les colonnes du Parisien. Tout le monde parle du prix en disant que c’est plus cher. Mais plus cher par rapport à quoi ? »

Ce n'est pourtant pas un hasard si les téléspectateurs se tournent massivement vers le piratage. Pas de quoi affecter les ambitions de DAZN qui fait un constat positif sur ses clients. « Notre nombre d’abonnés ? (Rires) C’est une excellente question ! On a signé un deal sur cinq ans : c’est un marathon. On est dans une phase de montée en puissance, a révélé Brice Daumin. C’est trop tôt pour communiquer quoi que ce soit en termes de résultat. Le bilan, c’est certain qu’on va le partager, mais pas maintenant. » Pour sa défense, la plateforme a dû travailler dans l’urgence après l’attribution tardive des droits TV.

Un partenaire crédible

« C’est certain, si on avait eu six mois pour se lancer, on aurait été extrêmement contents, a réagi le PDG. On a discuté pendant des mois avec la Ligue, on a été les seuls présents du début jusqu’à la fin. La Ligue n’aurait pas signé avec nous s’ils n’avaient pas confiance : nous sommes un acteur solide, reconnu, on l’a prouvé dans les 200 pays où on est installés, on diffuse 15 000 matchs de football par an en direct en Europe et pas loin de 90 000 événements sportifs au total dans le monde. » Rappelons tout de même que DAZN et la LFP ont négocié une clause de sortie si la plateforme n’atteint pas les 1,5 million d’abonnés après deux ans.