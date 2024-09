TV ‍: L'idée d'un Spotify du foot ressort en Ligue 1

Dans : Ligue 1.

DAZN et Beinsports se répartissent les droits de la Ligue 1 jusqu'en 2029, mais le modèle économique en place semble désormais à bout de souffle, et pas qu'en France. Alors, certaines idées reviennent au sein du football français.

Tandis que l'industrie musicale a vécu une révolution avec la venue de Spotify, du côté du sport professionnel, on mise toujours sur l'empilement des abonnements. Mais la baisse drastique des droits de diffusion de la Ligue 1 a montré qu'on avait probablement touché les limites du genre, puisqu'il faut avoir Canal+, Beinsports et DAZN pour regarder le football, et même pas en totalité, car la Serie A a disparu des écrans en France. Face à la montée en puissance du piratage, certaines idées reviennent à la surface. Et ce dimanche, Jean-Michel Aulas ressort l'idée dont il avait déjà parlé après le fiasco Mediapro, à savoir la création d'un Spotify du football. Pour l'ancien propriétaire de l'OL, l'heure est venue de faire la révolution.

Aulas veut la révolution pour la diffusion du football

S'il admet s'être lourdement trompé en critiquant Canal+ lors de l'attribution des droits TV à Mediapro en parlant d'un « jour béni pour le football français », Jean-Michel Aulas ne voit plus vraiment l'avenir du football français sur des chaînes de télévision classiques. Dans La Tribune Dimanche, celui qui est désormais le patron de la Ligue féminine de football prône un changement radical. « Cette expérience va amener les ligues, et pas seulement la France, à trouver des solutions propriétaires dans lesquelles la data s'adaptera au consommateur. Les jeunes ne suivent plus les matchs de la même manière. Ils veulent avoir accès à tout mais pas tout le temps. Vincent (Labrune) est un expert en la matière et il y a pensé, mais structurellement la situation ne le permet­tait pas. Il y a quatre ans, j’avais évoqué un Spotify du foot. Je ne suis pas toujours en ligne avec lui, mais j'ai vu que John Textor est aussi allé dans ce sens », confie Jean-Michel Aulas. Il est vrai qu'en toute fin de saison, la LFP avait envisagé de créer sa propre plate-forme pour diffuser toute la Ligue 1, mais avait finalement reculé face à la durée attendue pour commencer à rentabiliser cette opération alors que les clubs avaient besoin d'argent aussitôt.