TV : Hervé Mathoux démonte les attaques contre Stéphane Guy

Après le clash en direct entre Stéphane Guy et Laurent Paganelli, lequel sera de retour comme homme de terrain pour PSG-OL, le journaliste de Canal+ a reçu de très nombreuses et violentes critiques via les réseaux sociaux. Mais via Twitter, Hervé Mathoux, collègue de Stéphane Guy sur la chaîne cryptée, a répondu à ceux qui reprochent au commentateur de ne pas être neutre dans ses analyses.

Un argument qu'Hervé Mathoux a démonté rapidement suite à la parution d'un article sur Stéphane Guy dans le quotidien sportif. « Papier intéressant dans L'Equipe, qui ne transcrit que partiellement la valeur de Stéphane Guy. L’un des tous meilleurs commentateurs qu’il m’ait été donné de côtoyer dans ma carrière. Une personnalité riche, hors norme tellement lointaine des attaques injustifiées dont il fait l’objet (...) Alors Stéphane Guy est Pro PSG pour 123 votants, Anti PSG pour 125 votants, Pro OM pour 143 et Anti OM pour 152. C’est étrange les ressentis quand ils sont fait par les supporters :) J’ai toujours trouvé cocasse que ce soient les supporters -qui par essence se revendiquent non objectifs - qui décernent les certificats d’objectivité . En gros ce qu’il faut comprendre c’est que si on est pas supporter de leur club nous ne sommes pas objectifs. Étrange non ? », s'interroge celui qui anime le Canal Football Club.