TV ‍: DAZN et Labrune, c'est le Titanic pour la Ligue 1

Par Corentin Facy

Ce vendredi, la Ligue 1 reprend ses droits avec le match d’ouverture entre Le Havre et le PSG. Il s’agira du premier match diffusé sur DAZN, qui retransmettra huit matchs par week-end toute la saison.

A quelques heures de la reprise de la Ligue 1, c’est l’indignation plus que l’excitation qui règne chez les observateurs du football français. Le prix de DAZN, nouveau diffuseur principal du championnat, ne passe pas. Des tarifs à 30 ou 40 euros sont proposés par la plateforme de streaming anglaise, soit plus du triple par rapport à l’offre de Prime Video la saison dernière. De quoi sérieusement faire réfléchir certains sur l’intérêt de s’abonner à DAZN, quitte à écouter les matchs de leur club de coeur à la radio. Les dirigeants des clubs français peuvent également redouter une explosion des diffusions illégales et des IPTV.

Droits TV : Canal+ signe avec DAZN, c’est la douche froide https://t.co/MMQ6lqD7xH — Foot01.com (@Foot01_com) August 13, 2024

Cela ne serait pas surprenant au vu de la stratégie adoptée depuis plusieurs semaines par Vincent Labrune et par DAZN, les deux principaux responsables de cette situation inconfortable pour le football français selon la journaliste de So Foot, Lucie Lemaire. « Vincent Labrune et ses collaborateurs se trompent de combat. Lutter contre les streamings illégaux tout en proposant des offres déraisonnables, c’est le serpent qui se mord la queue. Lutter contre le piratage est une chose, ne pas prendre en considération les consommateurs en est une autre. Peut-on reprocher à des passionnés de football qui ne demandent qu’à pouvoir suivre leur sport d’essayer de trouver des alternatives pour y parvenir sans avoir à faire un tel investissement ? » s’interroge la journaliste, avant de conclure.

La Ligue 1 de plus en plus invisible ?

« Il existe des solutions pour la lutte contre les streamings et la promotion de la Ligue 1 mais un abonnement dispendieux n’en est probablement pas une. L’enchaînement des décisions inquiétantes de nos dirigeants depuis plusieurs saisons, et jusqu’à aujourd’hui, conduit lentement mais sûrement à une invisibilisation du championnat » écrit également la journaliste de So Foot. Le pire est donc à craindre pour la Ligue 1 mais aussi pour DAZN, à qui certains spécialistes ne donnent pas plus de six mois avant de se retrouver en grosse difficulté au vu du prix de son abonnement, qui ne devrait pas encourager beaucoup de fans de foot à souscrire à l’une des offres proposées par la plateforme de streaming anglaise. Premiers éléments de réponse dès ce week-end, après la première journée de Ligue 1 diffusée sur les antennes de DAZN.