Droits TV ‍: Canal+ signe avec DAZN, c’est la douche froide

Dans la foulée de l’accord annoncé avec BeIN Sports pour la distribution de la chaine qatarie, Canal+ a enchainé avec un nouveau communiqué.

Cette fois-ci, c’était pour officialiser le fait que la chaine DAZN, qui était distribuée par Canal+ la saison passée mais plus depuis cet été, rejoignant les chaines disponibles sur le groupe de Vincent Bolloré. Les passionnés du football avaient espoir qu’un tarif attractif, comprenant les autres chaines du pack sport de Canal+, allait permettre de faire quelques économies. Il n’en est pour le moment absolument rien puisque ce sont les mêmes tarifs qui sont proposés par Canal+ pour s’abonner à DAZN, avec l’offre intégrale à 39,99 euros par mois si on s’abonne mensuellement, et à 29,99 euros par mois en cas d’abonnement annuel sur 12 mois.

Absolument rien ne sera donc fait pour faciliter le suivi financier de la Ligue 1, qui a pour seul mérite d’être distribué par tous les fournisseurs d’accès à internet, de Orange à Bougyes en passant par Free et SFR. Malgré la douche froide, cela n’empêche pas DAZN de se frotter les mains devant cette disponibilité très importante pour son développement. « A quelques jours de la reprise de la Ligue 1 McDonald’s, c’est une très bonne nouvelle pour les fans de sports. DAZN est fier de pouvoir offrir un accès à l'intégralité de la Ligue 1 McDonald's en complément, notamment, de la Betclic Elite, des sports de combat dont le MMA avec PFL et Cédric Doumbé. Nous voulons rendre notre contenu sportif premium accessible au plus grand nombre et c’est pourquoi ce partenariat de distribution entre DAZN et CANAL+ est une excellente nouvelle pour tous les fans de sport en France. Cette distribution de DAZN avec CANAL vient renforcer notre capacité à innover et investir dans notre plateforme et nos offres », s’est félicité la plateforme britannique qui a de grands espoirs dans ce partenariat avec Canal+, qui regroupe de très nombreux passionnés de sport et de football en France.