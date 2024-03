TV ‍: Canal+ et la Ligue 1 négocient ‍!

Dans : Ligue 1.

On disait la chaîne cryptée fâchée à mort avec la Ligue 1, Maxime Saada n'ayant pas du tout apprécié que Vincent Labrune signe avec Amazon. Mais le temps a fait son oeuvre.

Lorsque le patron de Canal+ a récemment parlé du championnat de France de football ces dernières années, ce n'est pas pour en dire du bien, enfin surtout de la LFP et de son président. Au point même que C+ avait envoyé, en vain, la Ligue de Football Professionnel au tribunal afin d'essayer de corriger financièrement les effets du contrat signé en 2021 entre la Ligue 1 et Amazon. Et le 25 septembre 2023, Maxime Saada adressait même un courrier à Vincent Labrune afin de le prévenir que pour la première fois de son histoire Canal+ n'allait pas répondre à l'appel d'offres lancé par la LFP pour les droits TV de la Ligue 1 à partir de la saison prochaine. La situation paraissait tendue, sauf que l'on ne parle désormais plus d'un appel d'offres, mais de négociations de gré à gré. Et les deux camps auraient renoué le fil du dialogue.

Le Top 14 craint que Canal+ remettre la L1 en prime time

Canal+, de son côté, reste dans l’expectative. Comme il l’a indiqué dans un courrier adressé à Vincent Labrune le 25 septembre dernier, Maxime Saada refuse de faire une offre tant qu’aucune solution ne sera trouvée pour les 330 M€ (par saison) versés actuellement par Canal+. https://t.co/wS9p2SQU1W — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) November 6, 2023

En effet, au moment où la Ligue Nationale de Rugby (LNR) relance à son tour son appel d'offres pour les droits du Top 14, qui a remplacé la Ligue 1 sur Canal+ le dimanche soir, nos confrères de Midi Olympique révèlent que la chaîne cryptée discute avec la Ligue de Football Professionnel. « Si la LNR devrait encore lotir ses droits afin d’optimiser la manne financière, elle pourrait coupler les appels d’offres du Top 14 et du Pro D2, quand elle les avait auparavant dissociés. Avec toujours Canal + comme diffuseur unique au bout des négociations ? Impossible à dire. À en croire les rumeurs, la chaîne cryptée serait bien placée pour renouer avec la L1 (football) », précise le média spécialisé dans le rugby, qui explique que du côté du Top 14 on est très attentif à ce possible retour en force de la Ligue 1 dans la grille de Canal+ et plus seulement sur C+ Sport.