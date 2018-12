TV : Alexandre Ruiz futur patron de la chaîne Mediapro ?

Dans : Ligue 1.

Le groupe espagnol Mediapro a frappé fort lors des derniers appels d'offres sur les droits TV des matches de Ligue 1 et de Ligue 2 puisqu'il sera désormais le diffuseur majeur en France, laissant quelques miettes à BeInSports, mais effaçant totalement Canal+ du paysage footballistique hexagonal. Et le patron de Mediapro a annoncé que le futur directeur de cette chaîne française allait être désigné au plus tard le 1er février 2019, ce dernier ayant beaucoup de boulot afin de mettre en place une équipe avant l'été 2020, date à laquelle la nouvelle chaîne diffusera de la Ligue 1 et de la Ligue 2.

Pour diriger ce futur mastodonte, un nom semble circuler de plus en plus et il s'agit de celui d'Alexandre Ruiz. L'ancien journaliste de Canal+, devenu le patron du football sur BeInSports, est le grandissime favori pour présider la chaîne de Mediapro en France. Sa proximité avec l'Espagne et sa très bonne image en France ont probablement largement contribué à plaider sa cause. Tout cela annonce évidemment un formidable jeu de chaises musicales au sein des chaînes françaises, car des gens de Canal+, qui n'aura que le foot anglais, vont évidemment essayer de se recaser, tout comme certains de BeInSports, qui va devoir aussi tailler dans ses effectifs.