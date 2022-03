Rennes fait exploser l’OL, la défaite de trop pour Peter Bosz ?

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Au Groupama Stadium, Rennes bat Lyon 4-2

Buts pour Lyon : Traoré (59e csc), Dembélé (81e sp)

Buts pour Rennes : Bourigeaud (11e), Santamaria (13e), Majer (45e), Terrier (49e)

L’Olympique Lyonnais n’y arrive pas, et Bruno Genesio y est encore pour quelque chose. Rennes s'est imposé 4-2 à Lyon et se faufile sur le podium.

Le Stade Rennais a marché sur son adversaire au Groupama Stadium, avec notamment une entame de match à sens unique, qui voyait Bourigeaud (0-1, 11e), puis Santamaria (0-2, 13e) refroidir les locaux. Et cela ne s’arrêtait pas, avec une grosse frayeur pour Lopes, puis la différente faite par Majer avant la pause (0-3, 45e). Le calvaire continuait pour l’OL, avec un but de son ancien joueur Terrier, d’une frappe dont il a le secret, et pour laquelle il ne souhaitait pas célébrer (0-4, 49e).

Le match baissait dès lors nettement de rythme, ce qui permettait aux Lyonnais de redresser la tête. Traoré déviait dans son but une tête de Toko-Ekambi sur corner (1-4, 59e) avant que Dembélé ne réduise aussi le score sur un pénalty provoqué par la sortie inappropriée de Gomis (2-4, 81e). La révolte lyonnaise ne venait pas, et l’OL quittait la pelouse avec des sifflets et de grosses interrogations à l’égard de Peter Bosz, qui n’arrive pas à se sortir du milieu de tableau alors que les journées défilent.