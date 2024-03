Ramadan ‍: Les matchs de football en France ne s'arrêteront pas

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

A l’heure du début du Ramadan pour les musulmans, la Fédération Française de Football a tenu, pour la deuxième année consécutive, à clarifier sa position au sujet des consignes données aux arbitres.

Comme c’est le cas depuis la création du championnat de France, aucune pause pendant les matchs ne sera accordée pour des motifs religieux, et les officiels ont donc été priés de faire respecter le déroulement du match comme d'habitude. L'an dernier, en Allemagne ou en Angleterre, certains matchs ont été interrompus pendant l’heure précise de la rupture du jeune, pour permettre aux musulmans suivant le Ramadan de boire et s’alimenter, ce qu’ils ne sont pas autorisés à faire du lever au coucher du soleil.

Aucune consigne, mais une surveillance

Selon Le Parisien, le patron de la commission fédérales des arbitres a rappelé la ligne directrice de la FFF concernant la laïcité dans le sport, et qu’aucune évolution des règles n’était envisagée en ce sens. Aucun courrier n’a été envoyé non plus, mais une vigilance sera visiblement de mise. « En revanche, si des retours nous apprennent que ça recommence (les interruptions de matchs), nous verrions pour faire une piqûre de rappel. En pro, cela m’étonnerait que cela se produise… », a confié le dirigeant au Parisien.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FFF (@fff)

Un maintien du règlement en vigueur qui continue forcément de faire débat, alors que l’exemple anglais puis allemand est souvent pris pour montrer qu’on peut casser le jeune pendant 1 ou 2 minutes à l’heure prévue sans que le match ne soit bouleversé. « Si c’est quinze secondes pour prendre une pâte de fruits ou une gorgée d’eau, je ne vois pas où est le problème. Moi, je le dis, il faut savoir regarder ce qui se passe ailleurs. L’Angleterre est un bon exemple », estime ancien l’ancien pro David Terrier, vice-président de l’union des footballeurs (UNFP).

Malgré ce rappel de la loi actuelle et de la laïcité dans le football, les contournements sont déjà envisagés, puisque dans le monde amateur, des blessures sont parfois simulées pour permettre des pauses d’une à deux minutes au moment de la fin du Ramadan, ont reconnu de nombreux dirigeants au journal francilien sous couvert d'anonymat. Actuellement, la fin du jeune quotidien se situe vers 19h00, un horaire qui devrait régler bien des problèmes puisque peu de matchs ont lieu à ce moment de la journée.