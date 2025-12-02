PSG, OM, Lens : Le classement sans les fautes arbitrales révélé

La 14e journée de Ligue 1 a encore donné lieu à différentes polémiques arbitrales. Et le compte spécialisé @ArbitreVAR a mis à jour le classement révisé du championnat.

Sur cette 14e journée, il considère que c'est le Paris Saint-Germain qui a été le plus pénalisé par des décisions erronées, devant l'Olympique de Marseille et le Racing Club de Strasbourg. Si l'on ramène cela aux erreurs déjà constatées lors des 13 journées précédentes, c'est le Paris Saint-Germain qui devrait être leader du classement de Ligue 1 devant l'OM et le RC Lens . De son côté, l'Olympique Lyonnais est toujours la formation la plus défavorisée avec 2,63 points en moins par rapport à ce que l' OL devrait avoir. Et cela même si sur cette 14e journée, le compte spécialisé considère que l'arbitre a aidé le club rhodanien en expulsant le joueur nantais.

Dans le bas du classement, c'est d'ailleurs le FC Nantes devrait être 15e et non 16e, et c'est Lorient qui devrait reculer d'une place. Bien évidemment, tout cela donne lieu à différentes interprétations, chacun ayant sa vision des décisions prises par les arbitres.