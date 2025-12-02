le psg om retire a clement turpin iconsport 233731 0493 389665
PSG, OM, Lens : Le classement sans les fautes arbitrales révélé

parClaude Dautel
La 14e journée de Ligue 1 a encore donné lieu à différentes polémiques arbitrales. Et le compte spécialisé @ArbitreVAR a mis à jour le classement révisé du championnat. 
On a beaucoup parlé d'arbitrage ce week-end en Ligue 1, notamment du côté de Monaco. Clément Turpin a été accusé de ne pas avoir expulsé Camara, auteur d'un tacle sur Chevalier, et d'avoir expulsé Kerher en fin de match. A Marseille c'est Benatia qui a pointé du doigt une faute supposée sur Paixao en pleine surface alors que l'OM menait 2-1, tandis qu'à Lyon, Kita contestait l'expulsion d'un de ses joueurs avant la pause. Tandis que les supporters accusent les arbitres, le compte X @ArbitreVAR a étudié les différentes actions sujettes à caution lors des neuf matchs de Ligue 1. Et il a mis à jour son classement en fonction de constats qu'il a fait avec deux arbitres fédéraux qui le conseillent.
Sur cette 14e journée, il considère que c'est le Paris Saint-Germain qui a été le plus pénalisé par des décisions erronées, devant l'Olympique de Marseille et le Racing Club de Strasbourg. Si l'on ramène cela aux erreurs déjà constatées lors des 13 journées précédentes, c'est le Paris Saint-Germain qui devrait être leader du classement de Ligue 1 devant l'OM et le RC Lens. De son côté, l'Olympique Lyonnais est toujours la formation la plus défavorisée avec 2,63 points en moins par rapport à ce que l'OL devrait avoir. Et cela même si sur cette 14e journée, le compte spécialisé considère que l'arbitre a aidé le club rhodanien en expulsant le joueur nantais.
Dans le bas du classement, c'est d'ailleurs le FC Nantes devrait être 15e et non 16e, et c'est Lorient qui devrait reculer d'une place. Bien évidemment, tout cela donne lieu à différentes interprétations, chacun ayant sa vision des décisions prises par les arbitres.
Derniers commentaires

PSG, OM, Lens : Le classement sans les fautes arbitrales révélé

Rien d'un scandale le rouge des nantais contre l'OL. L'intégrité du joueur doit toujours être au dessus de tout.

PSG, OM, Lens : Le classement sans les fautes arbitrales révélé

Avançons seulement vers nos trophées sans nous préoccuper de ce type de polémique.

Satriano c’est « scandaleux », l’OL est à bout

Le plus dur commencer pour lui. Il a enfin retrouvé le chemin des filets mais maintenant il va falloir confirmer. On se moque de lui mais il a de meilleurs stats que Gonzalo Ramos par exemple 😂

PSG : Clément Turpin lâché par la direction de l'arbitrage

Bein non... Je relate juste la réalité de ce qui s'est passé ce week end en fait....Enfin la réalité pour ceux qui ont déjà joué au football quoi..

José Angel Sanchez, l’homme qui va faire pleurer l’OL

Le Real ne veut pas le vendre. Des équipes de PL étaient même prêtes à l'acheter. C'est justement parce qu'on est ok pour un prêt sans OA que ça a une chance de marcher. Je ne comprends pas cette volonté de commenter à tout prix, sans même se renseigner au minimum pour ne pas dire une grosse c....

