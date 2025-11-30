G69JplqWYAAJm-I
OM TFC - Medhi Benatia est furieux

L'OM volé par l'arbitre, Benatia fait scandale

OM30 nov. , 8:00
par Claude Dautel
Directeur du football de l'OM, Medhi Benatia est monté au créneau contre l'arbitre du match face au TFC via un message cryptique. Mais, cela n'a pas été suffisant pour calmer la colère d'une majorité de supporters marseillais.
Le but égalisateur signé Hidalgo en toute fin de match a fait mal aux fans de l'Olympique de Marseille, lesquels pensaient que le club phocéen allait profiter de la défaite du PSG à Monaco pour prendre la tête de la Ligue 1. Mais Toulouse a mis un terme à cet espoir, et cela de manière brutale. Cependant, alors que cette rencontre ne semblait pas devoir laisser la place à une polémique arbitrale, Medhi Benatia est venu jeter le trouble. En effet, le conseiller de Pablo Longoria a diffusé sur X (anciennement Twitter), une photo d'un écran de télé où l'on voit Paixao se faire bousculer par Aron Dönnum en pleine surface. A cet instant du match, l'OM menait encore 2 à 1 et un penalty en faveur de l'OM aurait évidemment tué le match. Mais Eric Wattellier, arbitre de la rencontre et témoin de cette action, n'a rien sifflé et n'a pas été appelé par la VAR.

Penalty pour l'OM ? Benatia sème le trouble

Habituellement, ce genre de message aurait déclenché une vague de colère chez les supporters marseillais. Et cela même si une image arrêtée ne permet pas de se faire une réelle opinion. Mais cette fois, Medhi Benatia a eu droit à des réponses agacées des fans de l'OM. Car ces derniers regrettent la manière dont a été gérée la fin de match par Roberto De Zerbi, dont les choix n'ont pas été judicieux contre le TFC. « On va vraiment se plaindre de l'arbitrage aujourd'hui, Medhi ? C'est la 5e ou 6e fois qu'on se fait égaliser dans les dernières minutes, et autant de fois que RDZ fait des changements qui sentent la peur en faisant n'importe quoi en faisant rentrer des DC », regrette par exemple @Fanamassilia93. « Le ballon était perdu et filait aux 6m. Pourquoi sortir Emerson alors qu'il restait 2 minutes ? Pourquoi Riley met en touche alors qu'il y a pas faute et que l'arbitre ne siffle pas ? Même scénario que contre Angers parce que caca culotte niveau coaching alors qu’on maîtrisait », constate un autre supporter de l'Olympique de Marseille.

