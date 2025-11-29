La-semelle-de-Lamine-Camara-sur-Lucas-Chevalier-lors-de-Monaco-PSG-le-29-novembre-2025-2192141
Le tacle de Camara sur Chevalier - Monaco PSG

PSG : Lucas Chevalier victime d'un tacle assassin, c'est jaune pour Turpin

PSG29 nov. , 17:27
parClaude Dautel
10
Alors que l'on était dans le premier quart d'heure du match entre l'AS Monaco et le PSG, Lucas Chevalier a été victime d'un tacle non maitrisé de Camara. Pour Clément Turpin, cela ne valait qu'un carton jaune.
Décidément, les joueurs monégasques aiment faire souffrir les gardiens de but du Paris Saint-Germain. On se souvient que l'an passé, Gianluigi Donnarumma avait été victime d'un tacle plein visage de Wilfried Singo, lequel avait pris un simple avertissement par François Letexier. Ce samedi, c'est Lucas Chevalier, qui dans une relance au pied, a pris un tacle dans la cheville signé Lamine Camara.
Ce dernier a, lui aussi, pris un simple avertissement pendant que le gardien de but parisien était encore au sol. Pour Clément Turpin, qui n'a pas été appelé par la VAR, ce geste pourtant très musclé ne valait pas plus qu'un avertissement. Heureusement pour le PSG, Chevalier a repris finalement le match, Safonov retournant vers le banc de touche après un échauffement express.

Clément Turpin n'a vu qu'une petite faute

Sur les réseaux sociaux, cela s'est immédiatement échauffé, Clément Turpin étant la cible de nombreuses critiques suite à sa décision de ne pas expulser Lamine Camara. « Dans quel monde ce n'est pas rouge pour Camara ? », a fait remarquer Pierre Ménès, qui n'a pas été le seul à se poser cette question. On imagine que lundi ou mardi, la direction de l'arbitrage de la FFF aura un mot sur ce sujet. Même s'il n'est pas facile de s'en prendre à celui qui a longtemps été le meilleur arbitre de France. 
10
Articles Recommandés
Takumi Minamino
Ligue 1

Le PSG chute avec une grosse polémique à Monaco

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme et résultats de la 14e journée

ICONSPORT_256887_0142 (1)
Ligue 1

TV : OM - Toulouse, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

ICONSPORT_278337_0026
OL

OL : Martin Satriano est muet, Lyon ne le menace pas

Fil Info

18:59
Le PSG chute avec une grosse polémique à Monaco
18:57
L1 : Programme et résultats de la 14e journée
18:53
TV : OM - Toulouse, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
18:30
OL : Martin Satriano est muet, Lyon ne le menace pas
18:25
Paris FC - Auxerre : Les compos (19h sur Ligue 1+)
18:15
Esp : Le Barça prend les commandes de la Liga
18:00
Signature annulée, le Real a déçu Kylian Mbappé
17:00
OM : Tapie « comme les tueurs en série », la grave accusation

Derniers commentaires

AS Monaco - PSG : Les compos (17h sur Beinsports 1 et Ligue 1+)

Bravo Monaco vous m'avez régalé

AS Monaco - PSG : Les compos (17h sur Beinsports 1 et Ligue 1+)

Ravi de pouvoir te faire plaisir

PSG : Lucas Chevalier victime d'un tacle assassin, c'est jaune pour Turpin

Tg, si Turpin voulait favoriser le PSG il aurait mis rouge des la 15eme minute a Camara... Ensuite je ne savais pas que Oullins Pierre Benite ds la metropole Lyonnais etait a 80km de Paris ?

AS Monaco - PSG : Les compos (17h sur Beinsports 1 et Ligue 1+)

Et voilà... Turpin (qui est né à 80 kilomètres de Paris) vient mettre un carton rouge imaginaire à un monégasque pour sauver le PSG. Un pénalty sera-t-il offert au PSG ?

PSG : Lucas Chevalier victime d'un tacle assassin, c'est jaune pour Turpin

Et voilà... Turpin (qui est né à 80 kilomètres de Paris) met un carton rouge imaginaire au monégasque pour sauver le PSG de la défaite.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3014932271215
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
Rennes
241466224186
5
LOSC Lille
2313724271710
6
Monaco
231472526251
7
Strasbourg
221371524177
8
O. Lyonnais
211363418153
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11143291431-17
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading