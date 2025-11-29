PSG : Lucas Chevalier victime d'un tacle assassin, c'est jaune pour Turpin

Alors que l'on était dans le premier quart d'heure du match entre l'AS Monaco et le PSG, Lucas Chevalier a été victime d'un tacle non maitrisé de Camara. Pour Clément Turpin, cela ne valait qu'un carton jaune.

Décidément, les joueurs monégasques aiment faire souffrir les gardiens de but du Paris Saint-Germain. On se souvient que l'an passé, Gianluigi Donnarumma avait été victime d'un tacle plein visage de Wilfried Singo, lequel avait pris un simple avertissement par François Letexier. Ce samedi, c'est Lucas Chevalier, qui dans une relance au pied, a pris un tacle dans la cheville signé Lamine Camara.

Ce dernier a, lui aussi, pris un simple avertissement pendant que le gardien de but parisien était encore au sol. Pour Clément Turpin, qui n'a pas été appelé par la VAR, ce geste pourtant très musclé ne valait pas plus qu'un avertissement. Heureusement pour le PSG, Chevalier a repris finalement le match, Safonov retournant vers le banc de touche après un échauffement express.

Clément Turpin n'a vu qu'une petite faute

Sur les réseaux sociaux, cela s'est immédiatement échauffé, Clément Turpin étant la cible de nombreuses critiques suite à sa décision de ne pas expulser Lamine Camara. « Dans quel monde ce n'est pas rouge pour Camara ? », a fait remarquer Pierre Ménès, qui n'a pas été le seul à se poser cette question. On imagine que lundi ou mardi, la direction de l'arbitrage de la FFF aura un mot sur ce sujet. Même s'il n'est pas facile de s'en prendre à celui qui a longtemps été le meilleur arbitre de France.