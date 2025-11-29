PSG : Lucas Chevalier victime d'un tacle assassin, c'est jaune pour Turpin

Bravo Monaco vous m'avez régalé
Ravi de pouvoir te faire plaisir
Tg, si Turpin voulait favoriser le PSG il aurait mis rouge des la 15eme minute a Camara... Ensuite je ne savais pas que Oullins Pierre Benite ds la metropole Lyonnais etait a 80km de Paris ?
Et voilà... Turpin (qui est né à 80 kilomètres de Paris) vient mettre un carton rouge imaginaire à un monégasque pour sauver le PSG. Un pénalty sera-t-il offert au PSG ?
Et voilà... Turpin (qui est né à 80 kilomètres de Paris) met un carton rouge imaginaire au monégasque pour sauver le PSG de la défaite.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|30
|14
|9
|3
|2
|27
|12
|15
|28
|13
|9
|1
|3
|33
|12
|21
|28
|13
|9
|1
|3
|22
|11
|11
|24
|14
|6
|6
|2
|24
|18
|6
|23
|13
|7
|2
|4
|27
|17
|10
|23
|14
|7
|2
|5
|26
|25
|1
|22
|13
|7
|1
|5
|24
|17
|7
|21
|13
|6
|3
|4
|18
|15
|3
|17
|13
|5
|2
|6
|18
|23
|-5
|16
|13
|4
|4
|5
|18
|17
|1
|16
|13
|4
|4
|5
|11
|15
|-4
|14
|13
|4
|2
|7
|20
|25
|-5
|14
|13
|3
|5
|5
|13
|20
|-7
|13
|13
|3
|4
|6
|17
|23
|-6
|11
|14
|3
|2
|9
|14
|31
|-17
|11
|13
|2
|5
|6
|12
|19
|-7
|11
|13
|2
|5
|6
|15
|27
|-12
|8
|13
|2
|2
|9
|7
|19
|-12
Loading
Enorme frayeur pour Lucas Chevalier 😱 Un carton rouge aurait-il été plus juste ? 🤔 #ASMPSG
Vraiment honteux l'arbitrage de Mr Turpin... La VAR elle fait quoi !? Le tacle assasin de Camara sur la cheville de Chevalier... Il faut une fracture ouverte pour mettre un rouge ? Incompréhensible @LFPfr ... #ASMPSG