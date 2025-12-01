ICONSPORT_260410_0076
Waldemar Kita - FC Nantes

L1 : Kita démonte l'arbitre d'OL-Nantes

FC Nantes01 déc. , 7:17
parClaude Dautel
10
Le président du FC Nantes n'a pas apprécié la copie rendue par l'arbitre du match entre son équipe et l'OL dimanche soir. C'est évidemment l'expulsion de Junior Mwanga juste avant la pause qui a énervé Waldemar Kita.
L'arbitrage français est encore au cœur des débats après un week-end marqué par des décisions arbitrales surprenantes, on pense bien sûr au carton jaune pris par Camara suite à son tacle sur Lucas Chevalier. Mais pour le patron de Nantes en avait, lui, après Abdelatif Kherradji, qui officiait lors de la rencontre contre l'Olympique Lyonnais. Il avait du mal à comprendre la séquence qui avait abouti au carton rouge pris par Junior Mwanga, lequel a désorganisé une équipe qui jusque-là avait réussi à tenir tête à Lyon. Après avoir demandé à l'arbitre s'il « était en stage », Waldemar Kita a confié sa colère face aux médias. Élargissant le sujet à toute la Ligue 1, le dirigeant nantais a une nouvelle fois fait part de son incompréhension.

Kita demande une réflexion sur l'arbitrage en Ligue 1

« L’arbitrage a déséquilibré le match, il n’y a jamais carton rouge. L’arbitre a manqué de personnalité. Il faut aller voir la VAR mais la dernière décision doit appartenir à l’arbitre. Il fait la navette et le kangourou, c’est une fois oui, une fois non. Il y a un problème en France, on ne comprend pas (...) On a vu une action lors de Monaco-PSG, Chevalier aurait pu avoir la jambe cassée et il n’y a qu’un carton jaune, mais tout va bien. La VAR n’a rien dit. Je suis à la place de Paris, je deviens fou. On refuse un but en intervenant cinq minutes après, on ne comprend pas. C’est comme ça, on n’a qu’à payer et ne rien dire, ce n’est pas normal. Je ne suis pas le seul, c’est arrivé à Lyon, Lille a crié au scandale. Il va falloir remettre les choses à zéro. La Ligue n’est pas riche, on n’a rien sur le forfait aux arbitres, mais tout le monde doit devenir professionnel. Il y a un problème quelque part. On va où là ? Ces observations se répètent tous les dimanches », a fait remarquer un Waldemar Kita très agacé.
Derniers commentaires

L1 : Kita démonte l'arbitre d'OL-Nantes

Ce qui est génant c'est la non uniformité je veux bien que chaque cas soit individualisé mais là il faut avouer que ce n'est à y rien comprendre

L1 : Kita démonte l'arbitre d'OL-Nantes

Sweet.... dans notre ancien foot sans var qui me manque , il n'y a jamais rouge, HATEBOER baisse beaucoup la tete, le pied n'est pas si haut, le jaune suffisait amplement, l'arbitre avait pris la bonne décision... LA VAR rajoute des problemes, en revenant sur cette action ou il n'y avait pas d'erreur manifeste en mettant jaune..ENFIN BON TU ES DE MAUVAISE FOI pour le coup...

L1 : Kita démonte l'arbitre d'OL-Nantes

D'accord donc tt vas bien.. On a le droit de faire des mains ds la surface, de mettre des béquilles, de tacler sur le protège mais si ça ne reste pas, ça glisse c'est bon, de faire des pieds hauts sur les adversaires. Quel exemple pr les jeunes !!! Quelle lucidité de ta part... Tu m'étonnes que le monde part en couille..

L1 : L'OM perd la tête sur le fil

Ligue1+ tu connais? Tu as changé d'excuses? Ce n'est plus les équipes bis, ter etc... qui sont la cause de vos défaites?

L1 : Kita démonte l'arbitre d'OL-Nantes

Non il n'y a jamais rouge si tu as joué au football Sweet, c'est fou de pas avouer ça en fait... Mais bon.. toi hein.. on te connait...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
O. Lyonnais
241473421156
6
Rennes
241466224186
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Nice
17145271926-7
10
Toulouse
171445520191
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Metz
11143291431-17
17
Nantes
11142571222-10
18
Auxerre
914239820-12

