L1 : Kita démonte l'arbitre d'OL-Nantes

Le président du FC Nantes n'a pas apprécié la copie rendue par l'arbitre du match entre son équipe et l'OL dimanche soir. C'est évidemment l'expulsion de Junior Mwanga juste avant la pause qui a énervé Waldemar Kita.

était en stage », Waldemar Kita a confié sa colère face aux médias. Élargissant le sujet à toute la L'arbitrage français est encore au cœur des débats après un week-end marqué par des décisions arbitrales surprenantes, on pense bien sûr au carton jaune pris par Camara suite à son tacle sur Lucas Chevalier. Mais pour le patron de Nantes en avait, lui, après Abdelatif Kherradji, qui officiait lors de la rencontre contre l'Olympique Lyonnais. Il avait du mal à comprendre la séquence qui avait abouti au carton rouge pris par Junior Mwanga, lequel a désorganisé une équipe qui jusque-là avait réussi à tenir tête à Lyon. Après avoir demandé à l'arbitre s'il «», Waldemar Kita a confié sa colère face aux médias. Élargissant le sujet à toute la Ligue 1 , le dirigeant nantais a une nouvelle fois fait part de son incompréhension.

Kita demande une réflexion sur l'arbitrage en Ligue 1

« L’arbitrage a déséquilibré le match, il n’y a jamais carton rouge. L’arbitre a manqué de personnalité. Il faut aller voir la VAR mais la dernière décision doit appartenir à l’arbitre. Il fait la navette et le kangourou, c’est une fois oui, une fois non. Il y a un problème en France, on ne comprend pas (...) On a vu une action lors de Monaco-PSG, Chevalier aurait pu avoir la jambe cassée et il n’y a qu’un carton jaune, mais tout va bien. La VAR n’a rien dit. Je suis à la place de Paris, je deviens fou. On refuse un but en intervenant cinq minutes après, on ne comprend pas. C’est comme ça, on n’a qu’à payer et ne rien dire, ce n’est pas normal. Je ne suis pas le seul, c’est arrivé à Lyon, Lille a crié au scandale. Il va falloir remettre les choses à zéro. La Ligue n’est pas riche, on n’a rien sur le forfait aux arbitres, mais tout le monde doit devenir professionnel. Il y a un problème quelque part. On va où là ? Ces observations se répètent tous les dimanches », a fait remarquer un Waldemar Kita très agacé.