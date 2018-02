PSG-OM : Le classique booste les audiences de Canal +

Dans : Ligue 1, PSG, OM.

Dimanche soir, le clasico entre le PSG et l’OM n’était pas vraiment équilibré sur le terrain, les hommes d’Unai Emery ayant rapidement pris les face à ceux de Rudi Garcia. Néanmoins, ce match passionne les foules et les audiences positives de Canal Plus peuvent en témoigner. Effectivement, la chaîne cryptée a enregistré de belles audiences dimanche soir puisque 2,31 millions de téléspectateurs ont suivi le match à la télévision. Cela laisse augurer de belles audiences pour France Télévision mercredi avec un match de Coupe de France entre le PSG et l’OM, en clair cette fois-ci.