PSG-OL : Lyon a un atout en or pour anéantir Paris

Dans : Ligue 1, PSG, OL.

Questionné sur le choc entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais, Juninho pense que le club rhodanien a vraiment les qualités requises pour faire un résultat au Parc des Princes.

Depuis 2007, Lyon n'a plus gagné à Paris. Une éternité pour un club de la trempe de l'OL, mais face à l'ogre parisien, qui écrase tout sur son passage en France depuis l'arrivée des investisseurs qataris, rien n'est simple. Et pourtant, la troupe de Bruno Genesio envisage bien de conjurer le mauvais sort ce dimanche soir. Pour arriver à ses fins, le club de Jean-Michel Aulas pourra compter sur un secteur offensif au top, et notamment sur Nabil Fekir, qui, en tant que champion du monde, dispose des armes pour lutter contre Paris. C'est en tout cas l'avis de Juninho.

« Les attaquants lyonnais devront surtout empêcher les défenseurs parisiens de jouer tranquillement. Ensuite, il faudra gagner les duels et contrôler le milieu. Si Lyon parvient aussi à tenir le ballon, le quatuor offensif parisien sera contraint de venir le récupérer. Et un joueur technique comme Fekir doit prendre ses responsabilités. Au-delà de ses qualités techniques, il a une personnalité incroyable. La différence peut venir de lui », a lancé, dans les colonnes de L’Equipe, l'ancien meneur de jeu de l'OL, qui pense donc que les Gones peuvent faire chuter l'invincible PSG dans sa chasse aux records. Lyon a en tout cas les cartes en main, vu que l'OL a déjà battu Paris en début d'année 2018 au Groupama Stadium.