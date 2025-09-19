Barça-PSG : Koundé veut faire payer Paris

Cette semaine, le Paris Saint-Germain a signé un retour fracassant en Ligue des champions. Le club de la capitale a étrillé l’Atalanta 4-0. Lors de la prochaine journée, les hommes de Luis Enrique feront face au FC Barcelone. De son côté, Jules Koundé attend de pied ferme le tenant du titre.

Considérés par beaucoup comme les deux grands favoris pour la coupe aux grandes oreilles, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain se retrouvent le 1er octobre prochain dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de C1. Une semaine après la cérémonie du ballon d’or durant laquelle les deux clubs sont à nouveau opposés à travers le duel Yamal-Dembélé. Les deux joueurs ont cependant peu de chances d’être sur la pelouse de Montjuic à cause des différentes blessures. De son côté, le FC Barcelone s’est sorti du piège Newcastle ce jeudi soir (2-1). À l’issue de la rencontre, Jules Koundé a évoqué le prochain rendez-vous contre le PSG.

Le FC Barcelone attend le PSG

Au micro de Canal +, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux est motivé par cette rencontre. « Bien sûr, c’est un match très motivant à jouer, contre une très belle équipe, championne d’Europe… C’est un match attendu par les spectateurs après la saison dernière et l’historique entre les deux clubs. On a hâte de jouer contre eux, » décrit-il. Les deux formations se retrouveront du côté de Montjuic. Le secret de polichinelle a été officialisé ce vendredi par un communiqué du club catalan. « Le FC Barcelone annonce que le deuxième match de la phase de groupes de la Ligue des champions, le mercredi 1er octobre, à 21 h 00, contre le Paris Saint-Germain, se jouera au stade olympique Lluís Companys. Le Club continue de travailler intensément pour obtenir les autorisations administratives nécessaires à l’ouverture du Spotify Camp Nou dans les prochains mois, » écrit le club dans un communiqué. Peu importe la pelouse, la rencontre sera très attendue et permettra de donner une tendance sur l’équipe en forme de ce début de saison.