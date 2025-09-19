angleterre tuchel ouvre la porte a un retour de greenwood iconsport 267501 0239 398473

OM : Plus fort que Yamal, Greenwood affole l’Europe

OM19 sept. , 14:30
parEric Bethsy
Efficace depuis le début de la saison, Mason Greenwood se classe parmi les meilleurs joueurs en Europe. L’attaquant de l’Olympique de Marseille fait partie des plus grandes menaces offensives du continent devant des références comme l’ailier du FC Barcelone Lamine Yamal ou le buteur de Manchester City Erling Haaland.
Roberto De Zerbi l’avait rapidement constaté. Dès la reprise de l’entraînement cet été, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille s’était étonné de la forme physique de Mason Greenwood. L’attaquant marseillais avait positivement surpris son coach pendant la préparation. Ce qui explique probablement son excellent début de saison au niveau des statistiques. Depuis l’entame de l’exercice, l’ancien joueur de Manchester United a inscrit deux buts et délivré quatre passes décisives toutes compétitions confondues. Des chiffres qu’il aurait pu améliorer s’il n’avait pas manqué son penalty contre le Paris FC (5-2).
M. Greenwood

M. Greenwood

EnglandAngleterre Âge 23 Attaquant

Coupe de France

Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs1
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs4
Buts2
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Quoi qu’il en soit, Mason Greenwood reste l’un des joueurs les plus dangereux du continent comme le relaie Le Petit OM. Le compte X a en effet créé un indicateur de menace offensive qui mesure la capacité de chaque joueur « à apporter du danger offensif à travers son efficacité, sa fréquence de tirs, sa créativité au niveau des occasions créées, et sa faculté à être dangereux par la passe ». Résultat, le Marseillais obtient une note de 6,65/10 et se classe quatrième (ex-aequo avec Marcus Thuram) parmi les joueurs des cinq principaux championnats européens avec au moins 200 minutes disputées cette saison.
Placé derrière les leaders Harry Kane (8,95) et Kylian Mbappé (8,31), Mason Greenwood devance tout de même des références mondiales. Les stars du FC Barcelone Raphinha (6,35) et Lamine Yamal (6,17) ne font pas mieux que l’Anglais, tout comme l’avant-centre de Manchester City Erling Haaland (5,96) qui a déjà inscrit six buts cette saison. Bien évidemment, la compétitivité des différents championnats peut aussi expliquer ces résultats.
