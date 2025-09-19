OM PSG Balerdi Hakimi

TV : OM - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne voir le Classique ?

Ligue 119 sept. , 7:00
parAlexis Rose
Après avoir représenté la Ligue 1 avec plus ou moins de succès en Ligue des Champions cette semaine, l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain vont se croiser pour le premier Classique de la saison.

Quelle heure pour OM - PSG ?

Cet exercice 2025-2026 commence fort en Ligue 1, puisqu’après un joli Olympico remporté par Lyon contre Marseille fin août (1-0), c’est déjà l’heure du premier Classique du championnat de France ! En effet, l’OM recevra le PSG ce dimanche 21 septembre à 20h45 au Stade Vélodrome. L’arbitre sera Jérôme Brisard.

Sur quelle chaîne suivre OM - PSG ?

Le Classique entre Marseille et Paris est toujours l’un des matchs les plus attendus de la saison en Ligue 1, notamment par les suiveurs du championnat. Ce choc entre deux des meilleurs ennemis français sera à suivre sur la chaîne Ligue 1+.

Les compos probables de OM - PSG :

Tombé les armes à la main face au Real en Ligue des Champions mardi (1-2), le club phocéen souhaite enfin faire un résultat dans un grand match en ce début de saison. Défait par l’OL à Lyon en août et par Madrid pour son retour en C1, Marseille veut se faire pardonner devant son bouillant public. Mais pour cela, l’OM de Roberto De Zerbi devra réaliser une très grande prestation face au PSG. Pour ce match, Marseille fera sans Aguerd ni Traoré.
La compo probable de l’OM : Rulli - Murillo, Pavard, Balerdi, Medina, Emerson - Hojbjerg, O’Riley - Greenwood, Gouiri, Weah - Aubameyang.
Leader de la L1 et de la Ligue des Champions, le club champion d’Europe réalise un début de saison parfait, avec six victoires en autant de matchs. Autant dire que les hommes de Luis Enrique se déplaceront à Marseille ce dimanche soir avec l’envie de calmer les Phocéens. Mais pour ce match, le coach espagnol devra composer sans Neves, Beraldo, Dembélé ou Doué.

OM-PSG : João Neves forfait pour le Classique
La compo probable du PSG : Chevalier - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Ruiz, Vitinha, Zaire Emery - Kvaratskhelia, Ramos, Barcola.

Ligue 1

21 septembre 2025 à 20:45
Olympique Marseille
20:45
Paris Saint Germain
