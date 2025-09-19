TV : OM - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne voir le Classique ?

Ce titre tout pourri encore une fois... Titre pourri, article copier/coller, forum archi naze. Pas sûr que je continue longtemps ici.
La chose que tout le monde sait ici comme tu aimes si bien a la dire si souvent (à croire qu'en invoquant "les autres" ça donnerait plus de poids à tes propos ridicules...), c'est que tu es la risée de ce site... Un homme qui voit des comptes Fake partout... Même les supporters de l'OM se moquent de toi sur ce site...
mdr. ah ouais qd meme. la longue histoire??? le club a reellement existé une dizaine d années. avant et apres c est le néant! c est abusé C est un peu tot pour parler ce cette saison, bcp de clubs meme des "petits" ont deja reussi des debuts de saison tonitruants. laissons les bosser, et faisons deja un point en fin d année
Bravo à lui. belle analyse et sans pretention. ça change pour ce club. merci à lui
quel rapport avec l OM. t as un grave problem l ami..... ptit cachet?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|4
|4
|0
|0
|7
|10
|3
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|13
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|8
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|6
|3
|9
|4
|3
|0
|1
|2
|5
|3
|7
|4
|2
|1
|1
|-1
|5
|6
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|-1
|7
|8
|6
|4
|2
|0
|2
|-2
|7
|9
|5
|4
|1
|2
|1
|0
|3
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|5
|7
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|1
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-3
|3
|6
|3
|4
|1
|0
|3
|-7
|5
|12
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|5
|10
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|3
|8
