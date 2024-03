OM-PSG ‍: Mbappé titulaire et capitaine, Marseille peut trembler

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Aligné dans le onze de départ de Luis Enrique pour le Classique entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille ce dimanche soir, Kylian Mbappé aura plusieurs raisons de briller au Vélodrome.

« C’est un moment pour les grands joueurs. Je suis prêt et je ne vais pas me cacher ». Ce dimanche matin, dans Téléfoot, Kylian Mbappé annonçait déjà la couleur avant le Classique de la L1 entre son PSG et l’OM. Et ce soir, en clôture de la 27e journée de championnat, l’attaquant parisien aura une chance de passer de la parole aux actes, vu qu’il sera bel et bien titulaire. Annoncé comme potentiel remplaçant, pour le reposer en vue de la demi-finale de Coupe de France du PSG face à Rennes mercredi prochain, la star de 25 ans sera effectivement présent sur la pelouse d’un Stade Vélodrome plein à craquer.

🚨 Kylian Mbappé est 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗜𝗥𝗘 et 𝗖𝗔𝗣𝗜𝗧𝗔𝗜𝗡𝗘 pour le Classique ce soir au Vélodrome ! ©️❤️💙



(@le_Parisien_PSG) pic.twitter.com/oJimZ1H9C7 — Actu Foot (@ActuFoot_) March 31, 2024

Après avoir disputé les deux matchs de l’équipe de France en intégralité pendant la trêve internationale sans trop briller, Mbappé cherchera à répondre aux critiques face à l’OM, un club contre qui il n’a jamais perdu sous le maillot de Paris. Capitaine d’un soir en l'absence de Marquinhos, Mbappé voudra également marquer les esprits pour son potentiel dernier Classique PSG-OM.