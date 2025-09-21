ICONSPORT_267671_0012

OM-PSG : Ligue 1+ a-t-elle faussé le calendrier ?

Ligue 121 sept. , 12:00
parGuillaume Conte
Un OM-PSG aussi tôt dans la saison, c'est quasiment du jamais vu. C'est une volonté affichée de la Ligue et de sa chaine pour récupérer rapidement des abonnés, histoire de gonfler ses chiffres. 
Cela a des avantages d’être à la fois l’instance organisatrice d’une compétition et le détenteur des droits de cette même épreuve. Pour son lancement, Ligue 1+ a reçu un gros coup de pouce de la part de la LFP en ce qui concerne le calendrier du championnat de France. Le temps où le tirage au sort pouvait réserver des surprises et des chocs inattendus est révolu. Et si les clubs font des voeux pour éviter par exemple des chocs après des trêves internationaux ou trop tôt dans la saison quand le mercato n’est pas terminé, la Ligue a fait comme bon lui semblait cette saison. 

Ainsi, à l’approche du Classique entre l’OM et le PSG ce dimanche soir, les dirigeants de Ligue 1+ sont montés au créneau dans les médias pour assumer totalement le fait d’avoir placé les gros matchs comme OL-OM et OM-PSG très rapidement dans la saison afin de booster les abonnements. Bien joué d’un point de vue marketing, un peu plus étonnant pour les clubs d’un point de vue sportif, même si tout le monde va bien se rencontre deux fois dans la saison. « Avec le Classique, on espère faire encore venir plusieurs dizaine de milliers d’abonnés. On l'avait positionné assez tôt dans la saison justement pour gonfler notre parc abonnés », annonce ainsi sur RMC Jérome Cazadieu, responsable éditorial de LFP Média et Ligue 1+.
Une volonté confirmée par Nicolas de Tavernost, le patron de LFP Média, dans La Provence. « C’est une occasion de recruter des abonnés supplémentaires, de les convaincre de nous rejoindre. Oui, on a mis ce match tôt pour accélérer les abonnements. Parce qu’on a tout intérêt à ce que les abonnés viennent le plus tôt possible. Avoir quelques gros matchs en début de saison est important », a confirmé l’ancien patron des Girondins de Bordeaux, fier d’avoir atteint le million d’abonnés, ce qui constitue un excellent début pour Ligue 1. Même s’il faut relativiser cela avec la perte financière très importante que cela représente pour les clubs, et qui va encore durer deux ans au minimum. 
Derniers commentaires

OM - PSG : La date du Classique est fixée

Olalala les parisiens faut arrêter de pleurer 5min Alors déjà 1) quon gagne ou pas vous serez champion a la fin ca changera rien.. 2) cest comme ca cest le règlement 3) au pire vous avez qu'à pas envoyer vos joueur a la cérémonie dans la vies il y a des choix a faire on peut pas tout avoir a vous de voir lequel est le plus important.. 4) moi aussi ca me casse les couille jai presque plus de clope je comptais aller les acheter en allant au stade bah voilà que je vais devoir sortir les acheter quand meme sans aller au stade ce soir... couillon pour tous le monde...

OM - PSG : La date du Classique est fixée

Depuis l annee ou Ribéry ne l a pas eut On a bien vu avec Ronaldo et Messi que c etait politique l attribution Meme Lewadowski ne l a pas eut donc je t avoue que ce titre a perdu de sa superbe

OM - PSG officiellement reporté

Sors nous donc ta source où Fabrice Pancrate parle de l'arbitrage. Simple comme bonjour.

OM - PSG officiellement reporté

À Paris encore une anomalie

OM - PSG officiellement reporté

Et bien sors nous un lien prouvant que l'arbitrage de Sochaux PSG a été partial.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
O. Lyonnais
125401473
3
LOSC Lille
1053115138
4
Monaco
94301385
5
Strasbourg
94301253
6
Lens
95302385
7
Rennes
85221-178
8
O. Marseille
64202594
9
Toulouse
64202-178
10
Paris
64202-279
11
Nice
65203-369
12
Angers SCO
55122-134
13
Brest
45113-2911
14
Nantes
45113-235
15
Le Havre
34103-257
16
Auxerre
34103-336
17
Lorient
34103-7512
18
Metz
14013-538

