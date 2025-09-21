ICONSPORT_270646_0413

OM-PSG : Le choix humiliant de Luis Enrique

PSG21 sept. , 8:20
parGuillaume Conte
Le PSG se cherche des attaquants pour le Classique face à l'OM. Luis Enrique en a bien un, en forme et efficace, mais il ne compte toujours pas sur lui. 
Eternel remplaçant du Paris Saint-Germain, Gonçalo Ramos a appris à embrasser ce rôle pour entrer en cours de match et souvent apporter une touche décisive. Cela a déjà été le cas cette saison, notamment lors de la SuperCoupe d’Europe face à Tottenham. Le Portugais ne se plaint jamais, et il a bien compris que son style de jeu ne convenait pas à Luis Enrique qui ne voulait pas faire de lui un titulaire. Mais l’ancien du Benfica Lisbonne doit quand même ronger son frein ces dernières heures, en voyant que toute la ligne d’attaque du PSG était décimée. 
Pour le match de ce dimanche soir au Vélodrome, Paris se prépare en effet à évoluer sans Désiré Doué et Ousmane Dembélé, blessés de longue date, mais aussi sans Bradley Barcola, qui a ressentie une douleur musculaire à l’entrainement ce samedi. En grande forme actuellement, l’ancien lyonnais est annoncé sur le banc de touche par principe de précaution, et Luis Enrique n’a pas envie de prendre de risque alors que de nombreux matchs arrivent dans les prochaines semaines. Mais l’ex-coach du FC Barcelone n’a visiblement pas envie de donner sa chance à Gonçalo Ramos non plus, puisque L’Equipe annonce que le Portugais sera remplaçant au Vélodrome. 

