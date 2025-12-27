ICONSPORT_266997_0574
Luis Campos Luis Enrique

Le PSG craque pour un attaquant de 16 ans

PSG27 déc. , 17:00
parEric Bethsy
0
Attentif à l’éclosion de ses titis, le Paris Saint-Germain ne s’interdit pas d’observer les meilleurs jeunes hors de la capitale. Le club francilien a en effet repéré le Franco-Malien Aly Traoré, l’attaquant d’Amiens qui connaît une ascension fulgurante depuis le début de la saison.
Alors que son ancien vestiaire rempli de stars a longtemps barré la route des titis, le Paris Saint-Germain a bien changé. Son projet laisse désormais la place aux jeunes sous les ordres de Luis Enrique. A la fois patient et exigeant, l’entraîneur parisien facilite l’éclosion des produits issus du centre de formation comme Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye ou encore Quentin Ndjantou. En plus de sa réussite nationale et à l’échelle continentale, le champion d’Europe augmente ainsi son pouvoir d’attraction auprès des jeunes appartenant à d’autres clubs. Ce qui pourrait bien faire la différence sur le dossier Aly Traoré.

Lire aussi

PSG : Gonçalo Ramos prêté six mois, sacrée surprisePSG : Gonçalo Ramos prêté six mois, sacrée surprise
PSG : Barcola à Liverpool, un élément crucial révéléPSG : Barcola à Liverpool, un élément crucial révélé
D’après les informations récoltées par Africafoot, le Paris Saint-Germain ne fait pas qu’observer l’attaquant d’Amiens. Les dirigeants parisiens ont déjà approché l’entourage du Franco-Malien seulement âgé de 16 ans. Il faut dire que l’Amiénois connaît une ascension fulgurante cette saison. Sous contrat aspirant avec les U17 du club picard, Aly Traoré a été surclassé à l’automne. Chez les U19, le jeune talent a inscrit 6 buts en 7 matchs, d’où son intégration progressive au groupe professionnel entraîné par Omar Daf.
Le coach amiénois lui a même offert deux apparitions cette saison, une en Ligue 2 et l’autre en Coupe de France. Résultat, le Paris Saint-Germain est loin d’être le seul club intéressé. Nos confrères citent également Arsenal, Manchester United, Manchester City, Leipzig et Salzbourg. Des courtisans auxquels il faut ajouter l’AS Monaco dont l’intérêt était révélé par L’Equipe en début de semaine. Si ce n'est pas déjà fait, Amiens a donc tout intérêt à proposer un contrat professionnel à son international U17 français.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_270263_0092
PSG

Le PSG offre 140ME pour remplacer Barcola

ICONSPORT_280844_0061
Premier League

Ang : Arsenal repasse en tête de la Premier League

ICONSPORT_280052_0003
CAN 2025

Programme TV complet et résultats de la CAN 2025

ICONSPORT_280847_0012
CAN 2025

CAN 2025 : Le Sénégal et la RD Congo se neutralisent

Fil Info

27 déc. , 18:30
Le PSG offre 140ME pour remplacer Barcola
27 déc. , 17:59
Ang : Arsenal repasse en tête de la Premier League
27 déc. , 17:54
Programme TV complet et résultats de la CAN 2025
27 déc. , 17:53
CAN 2025 : Le Sénégal et la RD Congo se neutralisent
27 déc. , 17:30
OM : La piste Carrascal explose en plein vol
27 déc. , 16:30
Un champion du monde 1998 trahit la France
27 déc. , 16:00
ASSE : Aïmen Moueffek reçoit un trophée bien mérité
27 déc. , 15:29
CAN 2025 : Le Bévin revient dans la course

Derniers commentaires

OL : L'Endrickmania commence, les records explosent

Un peu comme toi du coup, vu que tu as le début du nom d'un joueur Parisien...

OL : L'Endrickmania commence, les records explosent

Ils ont corrigé aussi. Au lieu de le faire correctement du début... Entre oublie de mot et de lettre sur le nom d'un joueur.. Vivement 2026 en vrai xd , on verra si ils feront mieux (quoique).

OL : L'Endrickmania commence, les records explosent

Ils ont rectifié du coup

Ang : Cherki donne la victoire à Manchester City

T’es en train de cuver toi…

OM : La piste Carrascal explose en plein vol

"Info" répétée par Foot01 à 08h00 "Selon les informations de AS", démentie à 17h30. Merci Foot01 d'être le porte-voix des médias espagnols pour répéter les fake news que ces derniers sortent régulièrement.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading