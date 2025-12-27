Le PSG craque pour un attaquant de 16 ans

Attentif à l’éclosion de ses titis, le Paris Saint-Germain ne s’interdit pas d’observer les meilleurs jeunes hors de la capitale. Le club francilien a en effet repéré le Franco-Malien Aly Traoré, l’attaquant d’Amiens qui connaît une ascension fulgurante depuis le début de la saison.

Alors que son ancien vestiaire rempli de stars a longtemps barré la route des titis, le Paris Saint-Germain a bien changé. Son projet laisse désormais la place aux jeunes sous les ordres de Luis Enrique. A la fois patient et exigeant, l’entraîneur parisien facilite l’éclosion des produits issus du centre de formation comme Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye ou encore Quentin Ndjantou. En plus de sa réussite nationale et à l’échelle continentale, le champion d’Europe augmente ainsi son pouvoir d’attraction auprès des jeunes appartenant à d’autres clubs. Ce qui pourrait bien faire la différence sur le dossier Aly Traoré.

D’après les informations récoltées par Africafoot, le Paris Saint-Germain ne fait pas qu’observer l’attaquant d’Amiens. Les dirigeants parisiens ont déjà approché l’entourage du Franco-Malien seulement âgé de 16 ans. Il faut dire que l’Amiénois connaît une ascension fulgurante cette saison. Sous contrat aspirant avec les U17 du club picard, Aly Traoré a été surclassé à l’automne. Chez les U19, le jeune talent a inscrit 6 buts en 7 matchs, d’où son intégration progressive au groupe professionnel entraîné par Omar Daf.

Le coach amiénois lui a même offert deux apparitions cette saison, une en Ligue 2 et l’autre en Coupe de France. Résultat, le Paris Saint-Germain est loin d’être le seul club intéressé. Nos confrères citent également Arsenal, Manchester United, Manchester City, Leipzig et Salzbourg. Des courtisans auxquels il faut ajouter l’AS Monaco dont l’intérêt était révélé par L’Equipe en début de semaine. Si ce n'est pas déjà fait, Amiens a donc tout intérêt à proposer un contrat professionnel à son international U17 français.