Le PSG craque pour un attaquant de 16 ans

Un peu comme toi du coup, vu que tu as le début du nom d'un joueur Parisien...
Ils ont corrigé aussi. Au lieu de le faire correctement du début... Entre oublie de mot et de lettre sur le nom d'un joueur.. Vivement 2026 en vrai xd , on verra si ils feront mieux (quoique).
Ils ont rectifié du coup
T’es en train de cuver toi…
"Info" répétée par Foot01 à 08h00 "Selon les informations de AS", démentie à 17h30. Merci Foot01 d'être le porte-voix des médias espagnols pour répéter les fake news que ces derniers sortent régulièrement.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
📝 Le groupe Les 20 Amiénois retenus pour défendre nos couleurs au Mans. #LMFCASC