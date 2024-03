OM-PSG ‍: Les supporters parisiens interdits de déplacement

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Sans aucune surprise, les supporters du PSG ont été interdits de déplacement à Marseille dimanche soir pour le Classique de la Ligue 1 au Vélodrome, en clôture de la 27e journée.

Depuis plusieurs mois, les autorités interdisent systématiquement les déplacements de supporters pour les matchs classés à risque. Sans surprise, OM-PSG en fait partie. Par conséquent, le parcage visiteur de l’Orange Vélodrome n’accueillera pas de supporters parisiens pour le Classique de dimanche soir en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a officialisé la nouvelle ce mercredi en raison d’un « risque réel et sérieux d’affrontement » entre les supporters de l’OM et du PSG. Pour rappel, les supporters de l’Olympique de Marseille n’avaient pas non plus été autorisés de se déplacer au Parc des Princes le 24 septembre dernier lors de la lourde défaite olympienne dans la capitale (4-0).