OM-PSG ‍: Les Marseillais salement insultés depuis Paris ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Privés de déplacement, les supporters du PSG ont néanmoins déployé des messages vindicatifs au Parc des Princes en vue du match de leur équipe face à l'OM.

Ce classique entre l’OM et le PSG se fera sans les supporters parisiens, les conditions de sécurité dans les gros matchs de Ligue 1 ayant beaucoup de mal à être tenues ces derniers temps. Les fans du Paris SG l’ont reconnu en milieu de semaine lors d’un communiqué, malgré leur rivalité avec leurs homologues de Marseille, ils déplorent de ne pas pouvoir soutenir leur équipe au Vélodrome et assister à ce match de gala, qui peut emmener les hommes de Luis Enrique vers le titre.

Résultat, ce dimanche, dans des photos et des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, le Collectif Ultras Paris a fait connaitre son soutien à distance à ses joueurs avec des banderoles qui semblaient plus vouloir insulter et chambrer les Marseillais, que réellement aider leur équipe. Mais le message est en tout cas passé, sans élégance toutefois. « Humiliez ce club de crasseux », « Même sans supporters, gagnez cette guerre », ou un « Marseillais, niquez vos mères » étaient parmi les banderoles que le CUP avait fabriqué et déployé en ce dimanche ensoleillé. Des attaques assez classiques, mais qui se font désormais à 800 kilomètres de distance alors que l'OM va profiter de ce parcage fermé et des places redistribuées pour envisager de battre son record d'affluence de tous les temps.