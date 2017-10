OM-PSG : Dani Alves lance le Classique avec un gros troll

Dans : Ligue 1, OM, PSG.

Juste avant le Classique entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, Dani Alves a lancé le combat en envoyant une petite pique sur le club phocéen. Arrivé l'été dernier en Ligue 1 après une carrière bien remplie entre le Barça et la Juve, le latéral droit avoue ne pas connaître un seul joueur de l’effectif marseillais, alors qu'il a joué avec Evra à Turin et avec Luiz Gustavo au Brésil...

« Citer trois joueurs de l'OM ? Non, je ne peux pas. Je viens de lancer le Classico en étant incapable de citer leurs noms. Ça ne se fait pas (rires). Mais j’ai une histoire à ce propos. J’ai remporté mon premier titre à Marseille ! J’avais gagné avec mon équipe de Bahia, en juniors. J’ai donc une histoire particulière avec cette ville », a lancé, dans le Canal Football Club, l'international brésilien, qui aura donc pleinement le temps de faire connaissance avec les joueurs de l'OM puisqu'il ne jouera pas son premier Classique ce dimanche soir à cause d'une blessure.