OM-PSG : Clément Turpin désigné, la polémique éclate !

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

En plus du choc entre Manchester United et Barcelone jeudi, Clément Turpin arbitrera OM-PSG dimanche soir en Ligue 1.

Quelle semaine pour Clément Turpin. Désigné par l’UEFA pour arbitrer le choc des 16es de finale retour de l’Europa League entre Manchester United et le FC Barcelone, le n°1 des arbitres français sera également sur le pont ce week-end en championnat de France. Et pour un match d’envergure puisque Clément Turpin sera au sifflet dimanche soir à l’Orange Vélodrome pour le choc entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Sans grande surprise, l’arbitre référence du football français sera au sifflet pour ce choc de la 25e journée entre le leader de la Ligue 1 et son dauphin, qui compte cinq points de retard, à savoir l’OM. Une désignation qui fait toujours réagir mais qui n’a l’air de ravir aucun camp si l’on se penche sur les réactions des supporters sur les réseaux sociaux.

Turpin au sifflet, les supporters du PSG râlent

🚨 OFFICIEL ! Clément Turpin arbitrera le Classique OM-PSG, dimanche. pic.twitter.com/Hy1BJGbPJB — Actu Foot (@ActuFoot_) February 21, 2023

Chez les supporters du PSG tout d’abord, il semblerait que la désignation de Clément Turpin pour ce choc au Vélodrome contre l’OM ne fasse pas l’unanimité. « Penalty pour l’OM », « Verratti sort sur carton rouge et péno pour l’OM », « Heureusement qu’il n’y a pas Neymar », « Pourquoi c’est toujours lui ? » ou encore « Bravo à Marseille pour la victoire » peut-on lire de la part des supporters du Paris Saint-Germain, lesquels ont visiblement des mauvais souvenir avec Clément Turpin au sifflet. Mais paradoxalement, la désignation de cet arbitre ne fait pas non plus le bonheur des supporters de l’Olympique de Marseille qui ont globalement une mauvaise image de tous les arbitres ou presque. Sélectionné pour la Coupe du monde au Qatar cet hiver, Clément Turpin continue de son côté sa montée en puissance et s’impose comme une référence pour les grandes affiches européennes et françaises. Il vivra dans les prochains jours l’une des semaines les plus excitantes de sa carrière avec deux affiches de prestige, Manchester United-Barcelone et OM-PSG. Un pur bonheur pour lui, de quoi largement faire oublier les commentaires des haters sur Twitter.

L'OM pas malheureux avec l'arbitrage face à Toulouse

Riolo sur Frappart 💬 : "Elle est nulle ! Elle est nulle, voilà. On a le droit de le dire ? Tout le monde le dit dans le football qu'elle n'est pas bonne. C'est génial qu'une femme arbitre, c'est la fête au village, ce que vous voulez, mais elle est pas bonne..."



(RMC) pic.twitter.com/E7olIXw40Z — Footballogue (@Footballogue) February 20, 2023

Cette désignation fait suite du côté de l'Olympique de Marseille à un week-end où l'arbitrage a été au centre des débats après la victoire à Toulouse. Mais ce ne sont pas les hommes d'Igor Tudor ni les supporters de l'OM qui se sont plaints de l'arbitrage. Au contraire, les joueurs et le staff de Toulouse a fait part de son mécontentement quant à l'arbitrage de Stéphanie Frappart, laquelle a accordé le but de Cengiz Ünder alors que pour certains fans du TFC, Alexis Sanchez était hors-jeu. De plus, les grosses fautes de Cengiz Ünder et de Jordan Veretout, qui auraient pu valoir un carton rouge mais qui n'ont pas été sanctionnés, ont fait bondir les Violets. Quoi qu'il en soit et peu importe l'arbitre du match, l'OM aura l'objectif de faire tomber le PSG en Ligue 1, deux semaines après l'avoir emporté face aux coéquipiers de Kylian Mbappé en Coupe de France. Sauf que cette fois, l'attaquant de l'Equipe de France sera sur le terrain. Et ça change tout.