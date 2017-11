OM-ASSE : Ménès accuse ces clubs qui s'écrasent devant les supporters

Dans : Ligue 1, ASSE, OM.

En Ligue 1, les deux dernières affiches du dimanche soir ont débouché sur des envahissements de terrain. Cela avait commencé à Saint-Etienne le 5 novembre dernier.

Probablement vexés par la démonstration de l’Olympique Lyonnais (0-5), des supporters stéphanois avaient pénétré sur la pelouse de Geoffroy-Guichard, provoquant l’interruption de la partie. Puis deux semaines plus tard, des fans de l’Olympique de Marseille avaient réussi à passer la sécurité pour atteindre le terrain de Bordeaux (1-1) après le coup de sifflet final. Inquiet après ces débordements à répétition, Pierre Ménès n’hésite pas à accuser les clubs, selon lui trop tolérants avec leur public.

« Le problème, c’est que les supporters ont l’impression d’avoir le droit de vie et de mort sur leur club, a dénoncé le consultant sur le site de CNEWS Matin. C’est exacerbé à Marseille, où on attend toujours que les supporters, qui sont descendus au bord du terrain à Guimaraes pour insulter un joueur de leur équipe, soient eux aussi sanctionnés, et pas seulement Patrice Evra qui, lui, a déjà été viré de l’OM. Il y a aussi une forme de laxisme des clubs comme à Saint-Etienne, avec Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, qui servent perpétuellement la soupe à leurs supporters. » Nul doute que les clubs n'ont pas envie d'entrer en guerre contre leurs supporters.