Nice se réveille, c'est Lens qui a la migraine

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 26e journée

Stade Bollaert-Delelis

Lens-Nice 1-3

Buts : Wahi (76e) pour Lens ; Moffi (11e, 67e sur pen.), K.Thuram (53e) pour Nice

Nice s'est repris à Lens. Après 6 matchs sans succès en Ligue 1, les Aiglons ont gagné 3-1 à Bollaert pour dépasser leur adversaire du soir et prendre la 4e place.

Inefficace depuis plusieurs semaines, Nice a rectifié le tir à Lens. Les Niçois surprenaient les Lensois en prenant la défense artésienne dans le dos. Cela fonctionnait sur l'ouverture du score quand Cho était trouvé en profondeur. L'ancien angevin servait Moffi sur un plateau pour le premier but. Le Nigérian était proche de lui rendre la pareille mais Cho frappait au-dessus (17e). Lens dominait globalement mais les hommes de Franck Haise étaient trop maladroits dans le dernier geste pour marquer.

Quand ils trouvaient enfin la faille via Wahi (52e), il y avait un hors-jeu net et indiscutable de l'ancien montpelliérain. Dans la foulée, Lens prenait un coup de massue. Mendy ratait sa relance et Khéphren Thuram ajustait Samba. Puis, cela tournait au naufrage pour Lens avec un penalty concédé par Khusanov. Moffi s'offrait un doublé pour un 3-0 bien sévère pour Lens. D'une frappe puissante, Wahi réduisait le score mais c'était trop tard pour des Lensois pas très heureux ce soir. Nice s'imposait 3-1 pour un succès clé dans la course à l'Europe. Nice remonte au 4e rang (43 points) et dépasse Lens 6e 42 points.