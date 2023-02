Monaco enchaîne et se rapproche du podium

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Ligue 1

22e journée

Stade : Gabriel-Montpied

Score : Clermont 0-2 Monaco

Buts pour l'AS Monaco : Guillermo Maripan (3e), Breel Embolo (13e)

Grâce à deux buts dans le premier quart d'heure de la rencontre, l'AS Monaco revient à un point du RC Lens. Les Monégasques sont relancés dans la course à la Ligue des Champions.

13' 𝗘𝗧 𝗗𝗘 𝗗𝗘𝗨𝗫 🔥🔥🔥



Quel travail de Golo' qui sert Breel Embolo !!!



0⃣-2⃣ #CF63ASM pic.twitter.com/4SuLyb7uVf — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) February 5, 2023

Il n'a fallu que 3 minutes à Monaco pour ouvrir le score. Sur un coup franc bien frappé de Caio Henrique, Maripan a expédié sa tête, détournée par Wieteska des filets de Diaw, impuissant sur le coup. Quelques minutes plus tard, c'est Embolo qui aggrave le score après un festival de Golovin dans la défense clermontoise. L'attaquant suisse a inscrit son douzième but de la saison en Ligue 1. Il est le meilleur buteur de la formation monégasque en championnat, à égalité avec Wissam Ben Yedder. Kevin Volland pensait avoir marqué le but de 3-0 mais l'attaquant allemand a été signalé en position de hors-jeu. Clermont reste dixième tandis que Monaco, quatrième, met la pression au RC Lens qui a l'obligation de battre Brest pour tenir à distance les joueurs de Philippe Clément. Monaco recevra le PSG lors de la prochaine journée pour un choc de la Ligue 1 et Clermont recevra l'OM.