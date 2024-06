Metz-ASSE ‍: Beinsports a fait un énorme carton d'audience

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Dimanche, la diffusion du match entre le FC Metz et l'AS Saint-Etienne a réussi un gros carton d'audience sur Beinsports. Le retour des Verts en Ligue 1 fait recette.

Au lendemain du nul (2-2) qui a permis à l'ASSE de remonter en Ligue 1, Florent Houzot, directeur des antennes, des programmes et de la rédaction de Beinsports, s'est réjoui de la grosse audience réalisée dimanche en fin d'après-midi par l'affiche Metz-ASSE. « Audience barrage retour @Ligue1UberEats hier entre le @FCMetz vs @ASSEofficiel avec 542 000 téléspectateurs en moyenne devant @beinsports_FR avec un pic à 719 000 à la dernière minute ! 👏 aux 2 équipes pour l’intensité du match et merci à vous tous les abonnés », indiqué le dirigeant de la chaîne sportive qatarie, dont on ne sait toujours pas si elle diffusera l'intégralité de l'Euro 2024 et éventuellement la Ligue 1 la saison prochaine.