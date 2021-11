Marquinhos et Di Maria, les stars du PSG à Saint-Etienne

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

A Geoffroy-Guichard, PSG bat Saint-Etienne 3-1

But pour Saint-Etienne : Bouanga (24e)

Buts pour le PSG : Marquinhos (45e et 89e), Di Maria (79e)

Un PSG largement dominateur mais balbutiant dans la finition a fini par prendre le meilleur sur des Stéphanois réduits à 10 pendant 45 minutes (3-1).

Duel déséquilibré au classement ce dimanche midi à Geoffroy-Guichard, avec des Verts certes en progrès mais tout de même dans la zone rouge, et des Parisiens largement en tête de la Ligue 1. En dépit de la fermeture des deux kops et d’une ambiance pas aussi chaude que d’habitude, les Stéphanois décidaient de jouer crânement leur chance, quitte à se découvrir face au carré Di Maria, Neymar, Messi, Mbappé. Cela donnait un début de match échevelé, et des occasions des deux côtés. Pour ses débuts, Sergio Ramos apportait sa solidité, mais il n’était pas ménagé non plus sur quelques situations chaudes. Mais le plus chaud, c’était Etienne Green qui allait enchainer les parades, dégoûtant littéralement Mbappé sur trois face à face remportés. L’ASSE restait dans le match, et le PSG se faisait même punir. Sur un numéro de Kharzi, Bouanga était à la finition pour marquer un but finalement validé par la VAR (1-0, 24e). Le match était décousu en ce week-end de Coupe de France. Le jeu se musclait, les cartons pleuvaient, et Kolodziejczak écopait finalement d’un rouge pour une faute sur Mbappé, parti en contre (45e). C’était la double peine, car sur le coup-franc, Marquinhos égalisait de la tête (1-1, 45e) avant la mi-temps.

On pensait alors que le PSG allait dérouler après le repos, en supériorité numérique face à des Stéphanois qui avaient déjà beaucoup donné. Mais les Verts tenaient, notamment grâce à un Green toujours aussi impérial, surtout que Neymar, Messi et Mbappé n’arrivaient pas à se montrer précis sur les occasions. Résultat, la solution venait de Di Maria, qui lui ne se posait aucune question après un décalage de Messi, pour mettre le PSG devant d’un intérieur du pied en force (1-2, 79e). La fin de match était plus hachée, notamment avec la blessure de Neymar, touché à la cheville en retombant après un tacle, et qui quittait la pelouse sur la civière (86e). Marquinhos en profitait pour inscrire un doublé en fin de rencontre d’une tête sur un centre de Messi (1-3, 89e). Sur le plan comptable, le PSG poursuivait en tout cas son solo en tête du championnat, même si sur le plan du jeu et du réalisme, Mauricio Pochettino trouvera certainement encore beaucoup à redire.