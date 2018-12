Lyon, Marseille et l'ASSE tombent de très haut !

Dans : Ligue 1, OM, OL, ASSE.

Lyon et Marseille espéraient profiter de la défaite de Montpellier, mardi contre Lille, pour s'installer sur le podium, mais le scénario de cette 16e journée a été contraire à ces rêves olympiens.

Face à une équipe rennaise qui vient de changer d'entraîneur, l'OL a montré son visage des mauvais jours, avec en plus la sortie sur blessure de Ndombele. Titulaire au coup d'envoi, Ben Arfa a évidemment marqué d'une superbe frappe qui a laissé Lopes sans réaction. Amorphes, les joueurs de Genesio n'ont pas réussi à inverser la tendance et se sont logiquement inclinés (0-2).

De son côté, et après le nul contre Reims, l'Olympique de Marseille a mené deux fois au score contre Nantes, mais l'OM a cédé et s'est incliné 3-2 dans un stade de la Beaujoire en feu. Autre formation du haut de classement à tomber ce mercredi soir, l'ASSE. Les Verts ont été battus (3-2) par une équipe de Bordeaux en net regain de forme et qui remonte à la 10e place du classement.

Dans le bas du tableau, Guingamp a été battu à Dijon (2-1), le gardien de l'EAG commettant une grosse boulette en fin de match. De son côté, le TFC a repris de l'air en s'imposant à Reims (0-1), enfin Caen a cédé en toute fin de rencontre (1-2) face à une équipe de Nîmes impeccable.