Lille réagit à Montpellier et repasse dauphin du PSG

Dans : Ligue 1, MHSC, LOSC.

Montpellier – Lille 0-1

But pour Lille : Pepe (6e)

Dans le duel des deux équipes surprise du haut de tableau, c’est Lille qui a fait la très bonne opération en s’imposant 0-1 à la Mosson.

Et il ne fallait pas arriver en retard au stade pour voir le seul but de la rencontre, sur un rush impressionnant de l’ancien montpelliérain Ikoné, qui parvenait à servir Pépé devant le but en bout de course (0-1, 6e). Dès lors, Montpellier a eu beaucoup de mal à prendre à défaut cette équipe lilloise bien organisée et plus disciplinée que ces dernières semaines. Résultat, au classement, le LOSC double son adversaire du soir et prend la deuxième place.