Ligue 1 ‍: Un mort de trop, Labrune sort la matraque

Le président de la Ligue de Football Professionnel a décidé d'emboîter le pas de la ministre des Sports et envisage désormais de soutenir les décisions des autorités pour interdire le déplacement des supporters.

La Ligue de Football Professionnel avait été jugée laxiste après les incidents en marge d’OM-OL, Fabio Grosso ayant évité de peu la catastrophe. Mais cette fois, l’heure est beaucoup plus grave, puisqu’un supporter de 31 ans a perdu la vie en marge d’un match Nantes-Nice. Même si l’on ne connaît pas encore la nature précise des événements qui ont abouti à ce que le membre de la Brigade Loire soit poignardé par un chauffeur de VTC, le constat est là, une personne est décédée avant un match de Ligue 1. Ce lundi, Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, s’est fâchée, et a annoncé qu’elle envisageait de tout simplement demander l’interdiction des déplacements pour les supporters, estimant que dans le climat actuel les forces de l’ordres avaient autre chose à faire que sécuriser les accès aux matches de football. L’ancienne championne de tennis a précisé qu’elle s’était entretenue avec Vincent Labrune afin de prendre des décisions rapides et radicales après ce drame.

La LFP pour l'interdiction des déplacements

Le président de la LFP, qui s’était fendu d’un communiqué laconique dimanche, a tenu à faire savoir, sur RMC, qu’il était décidé à en finir, quitte à prendre une mesure qui sera évidemment très impopulaire chez les fans de football, dont l’immense majorité se comporte très bien. « Le meilleur moyen de rétablir la situation à court terme dans notre sport, c'est déjà, comme le dit Amélie Oudéa-Castéra, d’interdire les déplacements de supporters qui sont directement (ou indirectement) à l’origine de la majorité des troubles à l’ordre public et maintenant des drames que nous rencontrons. C’est le moment de frapper un grand coup et de montrer qu’ensemble nous sommes forts et que nous pourrons régler les choses », a prévenu l’ancien président de l’Olympique de Marseille, qui ne veut pas que chaque week-end de Ligue 1 se termine avec des incidents de plus en plus graves.

Reste que samedi, les supporters niçois étaient dans une zone où ils n'avaient pas le droit d'être à proximité de la Beaujoire et que l'interdiction n'a servi à rien. De même, lors de l'attaque du bus de l'OL, les autorités marseillaises et la LFP ont tourné les yeux, on peut même penser que certains des assaillants seront présents mercredi soir au Vélodrome pour assister à ce Marseille-Lyon en toute tranquillité. Mais forcément, la mort d'un homme de 31 ans a brutalement réveillé tout le monde.