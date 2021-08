Ligue 1 : Thierry Henry tête d'affiche de Prime Video !

Dans : Ligue 1.

Prime Video a dévoilé ce mercredi la totalité de ses journalistes et consultants pour sa chaîne Ligue 1. Et le média frappe fort en s'offrant Thierry Henry au sein de son équipe dont on connaît désormais les membres.

« La tête d’affiche de la diffusion de la Ligue 1 sur Prime Video sera Thierry Henry, vainqueur de la Coupe du Monde et de l’Euro et meilleur buteur de l’Équipe de France et de l’histoire d’Arsenal. Prime Video proposera également un plateau de consultants constitué d’anciennes stars et coaches du championnat, avec notamment : Mathieu Bodmer, Ludovic Giuly, Corine Petit, Benoit Cheyrou, Edouard Cissé, Vitorino Hilton, Benjamin Nivet, Pascal Dupraz ou Dominique Arribagé. Ils proposeront leurs avis d’expert et donneront les clés d’analyse de tous les matchs diffusés sur Prime Video tout au long de la saison. Karim Bennani présentera le nouveau Multiplex Ligue 1, diffusé chaque dimanche à 15h. L’équipe de présentateurs sera complétée par Lesly Boitrelle, Saber Desfarges, Laurie Samama and Benoît Daniel. Prime Video annonce également plusieurs nouveaux commentateurs aujourd’hui avec Frédéric Verdier, Alban Lepoivre, Christophe Bureau, Luigi Colange, Alexis Grasso and Julien Ielsch tandis que David Astorga, Virginie Sainsily, David Aïello and Tiffany Henne seront journalistes en bord de terrain », précise Prime Video. Sur le plan technique, et c’est demande souvent faite, les abonnés pourront se priver des commentaires pendant les matchs de Ligue 1 et uniquement entendre le son d’ambiance. Grâce au retour partiel des supporters dans les stades, cela sera un plus non négligeable.

Directeur général de Prime Video Sport pour l’Europe, Alex Green se réjouit d’avoir réuni cette équipe de journalistes et de consultants pour la saison de Ligue 1 2021/2022. « Nous sommes ravis d’avoir bâti cette équipe exceptionnelle de consultants et d’experts du football français. Chaque semaine, ils seront les visages de notre diffusion de la Ligue 1 Uber Eats sur Prime Video et apporterons toute leur expertise et leur passion du jeu aux abonnés. Ce n’est que le début pour nous et nous allons chercher à innover tout au long de la saison, avec comme principal objectif de satisfaire les fans de football », a précisé le patron de la chaîne, dont la grande première a été la diffusion dimanche dernier du trophée des champions entre le LOSC et Lille.