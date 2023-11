Ligue 1 ‍: Quatre coachs menacés de ne pas passer Noël ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Ce mercredi, le FC Nantes a pris la décision de virer son entraîneur Pierre Aristouy, deuxième coach de Ligue 1 à faire ses valises en quelques jours après Bruno Genesio. D’autres entraîneurs pourraient suivre…

La saison de Ligue 1 est très particulière pour le moment, avec un nombre très important d’équipes dont les résultats ne sont pas du tout en adéquation avec les objectifs du club. Le cas le plus fort est bien sûr celui de l’Olympique Lyonnais, dernier de Ligue 1 avec sept points au compteur et dont l’entraîneur Fabio Grosso -déjà le deuxième de la saison- est en grand danger. Le successeur de Laurent Blanc n’a pas trouvé les ressorts pour relancer un groupe en grande difficulté, que ce soit sportivement et mentalement.

OM : Gattuso en grand danger, Longoria hésite à le virer ! https://t.co/Xxrr3Jy0ZL — Foot01.com (@Foot01_com) November 29, 2023

Cela ne le consolera sans doute pas, mais Fabio Grosso est très loin d’être le seul entraîneur de Ligue 1 sur la sellette. Et pour preuve, Foot Mercato affirme que quatre coachs « au moins » sont en grand danger et pourraient perdre leur poste au cours du mois de décembre. Autant dire que les prochaines journées de Ligue 1 et de coupe d’Europe seront décisives pour un certain nombre d’entraîneurs, dont certains pourraient bien ne pas passer Noël.

Fabio Grosso et Gennaro Gattuso en grand danger ?

Aucun nom n’a été lâché par le média et par son journaliste Sébastien Denis, à l’origine de l’information. Mais on peut sans mal imaginer que Patrick Vieira (Strasbourg), Fabio Grosso (OL), Gennaro Gattuso (OM) ou encore Régis le Bris (Lorient) ou encore Carles Martinez Novell (Toulouse) sont susceptibles d’être parmi les quatre entraîneurs sur la sellette. Les prochaines journées de Ligue 1 seront observées de près et alors que le spectacle peine à arriver cette saison, le suspense ne manquera pas à tous les étages. L’avenir de certains entraîneurs sont en jeu et certains départs pourraient faire du bruit, surtout s’il s’agit de l’OM ou de l’OL avec des entraîneurs en danger alors qu’il s’agit déjà pour chacun des deux Olympiques du deuxième coach de la saison.