LFP ‍: Un premier vote ce jeudi, Labrune dans un fauteuil ‍?

Par Corentin Facy

Vincent Labrune est l’immense favori à sa réélection à la présidence de la LFP mais selon L’Equipe, le contexte bouillant dans lequel se trouve le football français est propice à une grosse surprise.

Opposé à Cyril Linette, Christophe Bouchet, Gervais Martel, Alain Guérini, Karl Olive et Stéphane Martin, Vincent Labrune est l’immense favori à sa réélection à la présidence de la Ligue de Football Professionnel. Ce jeudi, les sept candidats auront 15 minutes en visio-conférence pour convaincre les présidents des clubs de Ligue 1, rapporte L’Equipe dans son édition du jour. L’objectif pour chacun d’entre eux est de récolter les parrainages nécessaires afin de se présenter à l’élection qui se tiendra le 10 septembre prochain.

Vincent Labrune ne devrait pas avoir de mal à passer cette étape, lui qui bénéficie du soutien de plusieurs présidents tels que Laurent Nicollin, Jean-Pierre Caillot mais aussi Nasser Al-Khelaïfi, qui a confirmé à la veille du tirage au sort de la Ligue des Champions à Monaco qu’il soutenait « Vincent à 200 % ». En plus du soutien des clubs, les candidats doivent avoir le parrainage de l’UAF, c’est-à-dire les joueurs, les entraîneurs, les médecins. Or, ils ne veulent parrainer que trois candidats et même si cela peut évoluer, la tendance n’est pas à ce qu’ils parrainent plus de candidats que prévu.

Une surprise n'est pas à exclure

« Les trois favoris, si on en reste à trois parrainés pour trois sièges à pourvoir, sont Labrune, Guérini, qui a le soutien des « familles » et de la LFP (où il préside la commission des finances), et Karl Olive, le représentant de la FFF » indique L’Equipe, ce qui mettrait hors-jeu des candidats très crédibles tels que Cyril Linette et Christophe Bouchet. Dans ce contexte, la victoire de Vincent Labrune ne fait quasiment aucun doute. Et pourtant, l’ancien président de l’Olympique de Marseille n’est pas à l’abri. « Le climat de tension est réel et les surprises pas totalement impossibles » conclut le quotidien national, pour qui la gestion du contrat avec CVC ainsi que l’épineux feuilleton des droits TV a échaudé plusieurs présidents de clubs de Ligue 1, qui pourraient manifester une fronde contre Vincent Labrune. Cela reste à confirmer mais tout est encore possible dans cette élection, bien que l’actuel président de la LFP reste grandissime favori.