LFP ‍: coup de tonnerre, Cyril Linette viré des élections ‍!

Par Quentin Mallet

Coup de tonnerre dans la course à la présidence de la Ligue de football professionnel (LFP). Cyril Linette, le candidat qui a reçu le plus de voix de la part de Foot Unis, le syndicat des clubs professionnels, derrière Vincent Labrune, ne pourra pas aller plus loin dans les élections.

Par leur décision, les “familles” privent le football français, en pleine crise, du nécessaire débat sur son avenir. Elles ouvrent la voie à une élection à la @LFPfr sans opposition, en contradiction avec le vote des présidents de clubs hier. Nous ne laisserons pas faire cette… — Cyril Linette (@CyrilLinette) August 30, 2024

Selon le journaliste Arthur Perrot, l'ancien directeur général de L'Equipe n'a pas obtenu les parrainages de l'UAF, l'Union des Acteurs du Football, nécessaires pour aller plus loin dans les élections. Sauf nouveau revirement de situation, Cyril Linette ne peut plus être candidat à la présidence de la LFP. Pour rappel, les élections sont prévues le 10 septembre prochain.