Les Crocos résistent au Tigre de Monaco

Dans : Ligue 1, Monaco, Nîmes.

Malgré de nombreuses occasions franches, l’AS Monaco a dû partager les points à domicile avec le Nîmes Olympique (1-1) ce vendredi. Après la 6e journée de Ligue 1, le club de la Principauté reste bloqué à une seule victoire.

L’AS Monaco peut vraiment commencer à s’inquiéter. Incapable de remporter ses cinq précédents matchs de championnat, le vice-champion de France a encore raté le coche sur sa pelouse. La faute à un début de match dominé par des Crocos toujours aussi entreprenants. Résultat, Nîmes était rapidement récompensé avec l’ouverture du score de Briançon (0-1, 19e) de la tête sur un superbe coup franc de Bobichon !

Heureusement pour eux, les Monégasques pouvaient compter sur un très bon Falcao ce vendredi soir. Après une action en solo, l’attaquant colombien permettait à l’ASM d’égaliser (1-1, 27e) sans trembler. Et les hommes de Jardim auraient pu prendre l’avantage en cette bonne fin de première période. Mais ni la tête piquée de Falcao, ni le coup franc de Tielemans ne trompaient le gardien Bernardoni. Il faut dire que le portier nîmois était chaud ! Y compris au retour des vestiaires lorsqu’il sortait la frappe de Diop, avant de voir la reprise de Mboula frôler son poteau. Puis c’est la barre qui repoussait la tentative à bout portant d’El Tigre !

La première de Golovin n’a pas suffi

Ça chauffait sur le but du promu, qui n’était pas mort pour autant. La preuve avec cette nouvelle tête de Briançon sauvée par Benaglio. On pensait assister à une excellente fin de match mais le rythme baissait malgré l’entrée de Golovin. A noter tout de même deux dernières opportunités pour les Monégasques Sylla et N’Doram, encore neutralisés par un bon Bernardoni. Accroché, Monaco avance vraiment au ralenti alors que Nîmes confirme son début de saison intéressant.