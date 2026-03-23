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Le PSG et Strasbourg demandent le report de leurs matchs

Ligue 123 mars , 16:33
parClaude Dautel
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La Ligue de Football Professionnel va devoir trancher puisque ce lundi le PSG et le RC Strasbourg ont demandé un changement de date pour les matchs de Ligue 1 contre Lens et contre Brest.
C'était dans l'air du temps, au point même qu'après la victoire de Lens contre Angers, vendredi soir, Pierre Sage avait déjà fait savoir qu'il n'était pas favorable au report du match au sommet contre le PSG programmé le 11 avril. Mais, si l'avis du club de Lens va être demandé, c'est bien la LFP qui va devoir trancher, car le Paris Saint-Germain a officiellement demandé le report de cette rencontre calée entre la réception de Liverpool le mercredi juste avant, et le déplacement à Anfield trois jours après. Mais le dossier de ce PSG-Lens a beau être très médiatique dans la mesure où les Sang et Or sont aux trousses du Paris SG, il ne sera pas le seul casse-tête pour Vincent Labrune et la Ligue.

Le PSG et Strasbourg fixés dès ce jeudi

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En effet, en même temps que Paris, le RC Strasbourg, toujours qualifié en Conference League, a également demandé à la LFP de déplacer son match prévu le dimanche 12 avril à Brest. Le club strasbourgeois souhaite préparer au mieux sa double confrontation face au club allemand de Mayence. Selon RMC, c'est ce jeudi, que le conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel tranchera définitivement dans ce dossier. Il ne fait nulle doute que quelle que soit la décision prise lors de cette réunion, elle sera très commentée. Le PSG avait obtenu le report du match contre Nantes, avec l'accord des Canaris, et ce lundi on a appris que cette rencontre se jouera finalement le mercredi 22 avril.
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Et oui , c'est la vie copain, Ça reste du football pour moi ,une passion rien de plus 👊⚽

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Je le regrette déjà... Un mec qui a restructuré le club, développé des partenariats , fait des montages de transferts made in himself... Un club qui a joué à guichet fermé x matchs... Les 100M de dettes ? Mais c'est surtout dû aux investissements. Qui regrette les 35M de Paixao ou Greenwood ? On peut lui reprocher son manque de continuité. Mais quand les entraîneurs dégagent, t'es par là même occasion obligé de dégager des joueurs venus sous les ordres des entraîneurs. Ex : RDZ avait monté un effectif pour joué à 3 derrière. Ce n'est pas un recrutement qui est fait pour jouer à 4. Hors Beye joue à 4 derrière. Rien que ça, ça va faire faire quelques mouvements... En tout cas je le regretterai.

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Le problème c'est que c'est le 1/10 qui compte dans la vraie vie et il vous fait mal

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Pour un foi que je suis d'accord avec un stéphanois 😜

Le PSG et Strasbourg demandent le report de leurs matchs

J'ai beaucoup de mal avec ça. Le PSG à largement l'effectif pour jouer deux fois par semaines. Concernant Strasbourg ,il joue contre des clubs de sous-zone.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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