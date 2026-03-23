Le PSG et Strasbourg demandent le report de leurs matchs

OM : McCourt ne l'a pas viré, Longoria a craqué

Je le regrette déjà... Un mec qui a restructuré le club, développé des partenariats , fait des montages de transferts made in himself... Un club qui a joué à guichet fermé x matchs... Les 100M de dettes ? Mais c'est surtout dû aux investissements. Qui regrette les 35M de Paixao ou Greenwood ? On peut lui reprocher son manque de continuité. Mais quand les entraîneurs dégagent, t'es par là même occasion obligé de dégager des joueurs venus sous les ordres des entraîneurs. Ex : RDZ avait monté un effectif pour joué à 3 derrière. Ce n'est pas un recrutement qui est fait pour jouer à 4. Hors Beye joue à 4 derrière. Rien que ça, ça va faire faire quelques mouvements... En tout cas je le regretterai.